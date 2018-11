Ve Vršovicích lokomotiva strhla trolej, vlaky na sever nabírají zpoždění

Ústecký kraj – S desítkami minut zpoždění musí počítat cestující jedoucí z Prahy na sever Čech.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Na nádraží v Praze – Vršovicích, přes které České dráhy naváží ze seřaďovacího nádraží vlaky na hlavní nádraží, totiž v úterý dopoledne strhla projíždějící lokomotiva trolej.

Zpoždění měly především mezinárodní vlaky mířící do Německa, dotknout by se neměla rychlíků a osobních vlaků. Podle vyjádření drah a správce železnice by se spojení měla vrátit do běžného režimu po poledni.