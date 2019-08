Přesně před 100 lety, 10. srpna 1919, se narodil kolega, aviatik Jaroslav Parma a u příležitosti svých 100. narozenin se znovu proletěl na L-13 Blaník.

Jaroslav Parma. | Foto: Vlasta Dvořák

Sobotní oslava a let byl pro něho do poslední chvilky utajen. O to více to pak byla dojemná chvilka a překvapení. Většina z nás se totiž tohoto věku nedožije, natož v takové kondici. Byl to zážitek pro nás všechny z aeroklubu Roudnice n. L. Přejeme mu ještě mnoho let v pohodě a radosti.