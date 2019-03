Znovu k urně museli v sobotu 16. března lidé ze Lhotky u Lovosic, kde žije kolem čtyř set obyvatel. Možných voličů bylo 253 a z těch přišlo k volbám 169. Usnášeníschopných 5 mandátů ze 7 získala Rozumná volba, která měla své zastoupení ve vedení obce i v uplynulém volebním období.

Lidé si tu můžou oddechnout. S největší pravděpodobností k dalším komunálním volbám půjdou jako ostatní až v roce 2022. Nyní běží zákonná lhůta pro případné napadení voleb.

Scénář po loňských volbách, kdy kvůli neshodě mezi oběma platformami na ustavujícím zasedání nesložilo slib dost zastupitelů, by se neměl opakovat. Tehdy odstoupili všichni z Volby pro Lhotku a zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné.

Měli spolu spory

„Chtěli konkrétního člověka na místostarostu, to jsme neakceptovali. Máme s ním špatnou zkušenost, není komunikativní,“ vysvětlil už dříve neuvolněný starosta Josef Nedorost z Rozumné volby. „Všichni naši kandidáti složili mandát, protože druhá strana postupovala v předvolební kampani pravděpodobně v rozporu se zákonem,“ reagovala Jitka Limberková z Volby pro Lhotku.

O víkendu v obci odvolilo kolem 67 procent lidí. Loni jich hlasovalo skoro 75 procent. Podle místních je tu velká účast tradicí. „Všichni chodí. Akorát že půlka je tak a druhá tak,“ komentoval jeden z bývalých starostů obce Arnošt Řehánek. „Jsou tady dva tábory,“ potvrdil i Karel Schingler ze Lhotky.

Několik posledních měsíců ale nejspíš obecním míněním zahýbalo. Představitelé Volby pro Lhotku posílali lidem do schránky dopisy, naposledy údajně minulý pátek. V jednom z nich kritizovali, že se za minulého vedení obec stala návsí Malých Žernosek. „Využíváme žernosecký sběrný dvůr, v Žernosekách se pořádá většina společenských akcí,“ uváděli v dopise kandidáti.

Na to starosta na žádost redakce reagoval. Obě dvě obce jsou prý malé a hodně věcí se vyplatí spojit. „Není to jen ekonomicky výhodné. Je lepší, když se na akcích sejde víc lidí,“ vysvětlil Nedorost. Ten je rád také za to, že v sousední obci jsou vstřícní a občanům ve Lhotce například umístí děti do školky.

Jitka Limberková z Volby pro Lhotku nechtěla komentovat, zda nyní s druhým zvoleným zastupitelem Romanem Krchem složí slib. „Výsledky jsou čerstvé, musíme se o dalším postupu dohodnout se všemi členy,“ uvedla.

Podobně jako po uplynulých volbách vadilo lidem z Volby pro Lhotku, že druhá strana údajně v předvolební kampani postupovala v rozporu se zákonem, k posílení moci ve Lhotce měla zneužívat obecní zpravodaj. Limberková nechtěla komentovat ani to, zda kvůli tomu volební výsledky zástupci Volby pro Lhotku napadnou, je to prý ale jedna z variant.

Rozpočet neschválili

Obec je kvůli neshodám až do příštího ustavujícího zastupitelstva v rozpočtovém provizoriu. „Nové akce se nerozběhly, pokračují jen ty, které začaly dříve. Všechno ostatní stojí a čeká,“ potvrdil starosta. Ten se obává, že například dotaci na veřejné osvětlení už obec nestihne.

Volbami obec v sobotu žila. Na úřad začali lidé víc chodit kolem půl desáté dopoledne. „Byli tu ale někteří už po sedmé hodině ráno,“ uvedla Jaroslava Čapková z volební komise. Komisaři s přenosnou urnou vycházeli asi za deseti lidmi včetně seniorů v místním bytovém domě. Odvolila také jedna méně mobilní občanka v autě. Komisaři museli po 22. hodině, kdy ve Lhotce volby skončily, výsledky odvézt na městský úřad v Lovosicích.

V Ústeckém kraji se opakované volby do zastupitelstev o víkendu konaly ještě ve 4 dalších obcích na Chomutovsku a Teplicku.