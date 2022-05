„Vlastním více včelstev, takže ještě nemám úplně ucelený obrázek, jak první výtoč dopadne. Oproti loňskému květnu se ten letošní ale zdá být nadějný. Navíc rostliny kvetou postupně a ne najednou, což je dobře, a medy budou druhově dobré. Je například špatné, když kvete řepka a akát dohromady. Letos je tomu tak, že řepka už odkvetla a akát teprve začíná, to je nejlepší, co může být,“ těší včelaře očekávání oblíbeného medu s převahou akátu.

Včelaření se v Žitenicích věnuje celá rodina. Je to nikdy nekončící práce

Sezonu si pochvaluje také včelař Zdeněk Bělonožník z Lovosic. „Medu je hodně už nyní, tedy toho prvního jarního květového. Ten vývoj počasí je výborný a i včely vyzimovaly výborně,“ je spokojený Bělonožník. První letošní med bude svým zákazníkům nabízet v příštím týdnu.

Jaká bude celá letošní sezona, nechce předjímat ani včelař Kamil Valenta z Úštěcka. „Zatím to nedokážu odhadnout. Máme před sebou ještě tři měsíce a nevíme, co nás během této doby čeká. Nicméně první výtoč byla dobrá a jsem nadmíru spokojený. Ještě však není dobojováno. Velkým problémem může být současné sucho,“ zhodnotil Valenta, který vyrábí jak květový, tak i lesní med.

Podle Jarmily Machové, předsedkyně Českého svazu včelařů, by se však při prodeji medu ze dvora neměla inflace příliš promítnout. „Je to něco jiného, než když jdete v Praze na tržiště a tam si nasadíte cenu na 230 korun za kilo. Jsou to úplně jiné zákonitosti a já se domnívám, že prodeje medu přímo ze dvora se inflace příliš nedotkne,“ uvedla pro Zlínský deník Machová. Podle ní by se situací na českém trhu neměla zamíchat ani válka na Ukrajině, která je jedním z největších vývozců medu na světě.

Další mrtvé ryby na Chmelaři. Úhyn šupináčů mají podle rybářů na svědomí vydry

„Nějaký dovoz medu z Ukrajiny tady v minulosti byl, ale na druhou stranu se i hodně medu naopak vyvezlo do zahraničí, takže se to tak nějak vyrovnalo,“ dodala Jarmila Machová.

Česko je podle ní v produkci medu soběstačné. „Vyprodukujeme obvykle kolem sedmi až deseti tisíc tun medu za rok. Je nás přes deset milionů obyvatel a průměrná spotřeba je jedno kilo medu ročně. Takže to vychází, že jsme soběstační,“ uzavřela Machová.