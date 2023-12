Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vydala ve čtvrtek 7. prosince varování pro spotřebitele před dvěma šaržemi chlazeného kuřecího masa, které se prodávalo v Tescu. Mohou obsahovat bakterie, způsobující salmonelózu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. | Foto: SZPI

Kontrola SZPI odhalila přítomnost baketerie salmonely ve dvou šaržích chlazených kuřecích prsních řízků s logem společnosti Tesco na obalu. V obchodě už tyto šarže nelze zakoupit, není však vyloučeno, že je někdo má doma v mrazáku pro pozdější použití. Inspektorát před tímto masem varoval ve čtvrtek 7. prosince.

„Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné výrobky byly označeny údajem 'Spotřebujte do: 12.10.2023', respektive 'Spotřebujte do: 28.9.2023', v tržní síti se již nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobky doma v zamrazeném stavu, aby je nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ upozornil Marek Bartík z Potravinářské inspekce.

Varování platí pro tyto výroby: TESCO - KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, čerstvé, třída jakosti A, datum použitelnosti: 12. 10. 2023, označení šarže: 23404102

chov a porážka: Ukrajina, výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko.

Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Willsonova 420, Soběslav 392 01. TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, čerstvé, třída jakosti A, datum použitelnosti: 28. 9. 2023, označení šarže: 23384102

chov a porážka: Ukrajina, výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko.

Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Bělohorská 4492/161, Brno 636 00. Zdroj: szpi.gov.cz

S kontrolovaným subjektem zahájí Potravinářská inspekce správní řízení o uložení pokuty.