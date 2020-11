„Zamluvit si stromečky je možné až do pondělí 30. listopadu prostřednictvím webu stromkydonemocnic.cz. Rozvoz bude probíhat od 5. do 20. prosince dle provozních možností. Přesný termín rozvozu nemůžeme garantovat,“ uvedla Jouklová.

I když je zájem nemocnic o tuto službu napříč republikou poměrně velký, ne všechna zařízení si stromky objednají. „Tato nabídka nás zaujala, ale narážíme na termín dodání, který je až do 20. prosince, takže by stromky mohly přijít až těsně před Vánoci. To už je pro nás pozdě, vánoční stromky si na odděleních chystají zpravidla dříve, aby si je pacienti co nejvíce užili,“ vysvětlila mluvčí litoměřické nemocnice Naděžda Křečková s tím, že řada pracovišť má navíc už z minulých let stromečky umělé.

Vánoční atmosféru bude ladit také Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Ivo Mravinac, mluvčí společnosti Penta, která ji vlastní, připomněl, že stromky oddělení zkrášlují každoročně. „Nabídka Lesů ČR přišla vhod, roudnická nemocnice si jich objednala deset,“ poznamenal Mravinac.

Pokračovat bude letos také projekt Stromky dětem, který státní podnik pořádá každoročně. Šéf litoměřické lesní správy Petr Knobloch přiblížil, že stromky lesníci dodají po domluvě například do dětských domovů, Klokánku, mateřských či základních škol nebo i do domovů důchodců. Tyto stromky často pocházejí z porostů, které jsou prořezávány v rámci pěstebních činností.