Litoměřicko - Stovky domácích zvířat o svátcích trpí. Nedělají jim dobře petardy ani překrmování od majitelů. Může je to i zabít.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Je možná roztomilé zapojit mazlíčky do vánočního života rodiny, rozhodně by však neměli dostávat k jídlu to, co jedí lidé! Dostávají sladkosti, žrádlo s kostmi, dokonce i rybími. Podobně jako lidé se dokážou přecpat, což se jim může stát osudné. Psi ani kočky nesnesou koření, kterým si jejich „páníčkové“ dochucují jídla.



Běžné jsou potom průjmy, kolika a u starších zvířat i infarkty. „Normálně krmíme našeho psa granulemi, letos jsme mu ale chtěli dopřát a dostal o Štědrý den kuřecí řízek. Už druhý den se pereme s průjmem a není to vůbec příjemné,“ přiznala Jana z Roudnice nad Labem.

Nevhodné jsou především sladkosti, zejména čokoláda, která je může dokonce i zabít. Obsahuje totiž látky, které psi neumí vyloučit. Desetikilového psa může podle veterinářů zabít už 90 gramů čokolády na vaření.



„Psi bychom měli i ve vánoční době krmit tak, jak jsme zvyklí po celý rok. Pokud už mu však chceme dopřát, tak s rozvahou. Stravu jim můžeme zpestřit psími pamlsky, které jsou pro ně přímo určené a nijak jim neuškodí. Vhodný je také dostatek zdravého pohybu,“ doporučil veterinář Peter Lizoň ze Štětí.



Velký problém domácím mazlíčkům přinášejí o vánočních svátcích všudypřítomné petardy a rachejtle. Psi mají čtyřnásobně vyvinutější sluch než lidé. Proto se bojí bouřky a podobný strach zažívají i během silvestrovských ohňostrojů. Na trhu jsou různé preparáty na jejich uklidnění. Je třeba je ale podávat s dostatečným předstihem.



„Psa bychom měli v čase dělobuchů držet co nejvíce v klidu a chodit jen na nezbytně dlouhé procházky. Během silvestrovské noci by s ním měl vždy být známý člověk, kterému důvěřuje, a tišit ho a uklidňovat,“ poradil Lizoň. Záleží totiž na tom, jak se majitel ke zvířeti chová.

Jestliže vyzařuje stres, přenese ho i na něho. Zvíře, ač normálně klidné, které je vystavené stresu, může být následně nebezpečné i lidem.



„V prosinci jsou časté případy pokousání od psů, kteří ve stresové situaci mohou zaútočit, a to i na svého majitele,“ potvrdil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.



Zatoulání se psa, který se při výbuchu petardy utrhl majiteli z vodítka, je potom ten lepší případ. V situaci, že se váš pes zatoulá, je dobré nejprve se porozhlédnout po okolí a následně se vydat domů. Psi si totiž cestu k domovu velmi dobře pamatují a bývá to první místo, kde hledají bezpečí.

POMOHOU V ÚTULKU

Pokud psa nenajdete ani zde, obraťte se na městskou policii, která ve většině měst v litoměřickém okrese vykonává odchytovou službu. Pokud neuspějete ani tam, máte možnost obrátit se na Psí domov v Řepnicích, která ve spolupráci s litoměřickými strážníky odchytává kočky i psy a má smlouvy na umístění pejsků i s jinými obcemi okolo Litoměřic.

„Za léta mapování zvířat v Litoměřicích jsme si vytvořili systém, díky kterému velké množství zvířat vracíme zpět majiteli,“ dodala provozovatelka útulku Miluše Maskulanisová.