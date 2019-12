„Prosinec přinesl jen tři nálety, nicméně řada jich byla zrušena kvůli nepříznivému počasí. Je možné, že by Mostecko zažilo ještě větší zkázu,“ říká Karel Otto Novák, předseda spolku Severočeský letecký archiv Most, který se historií a událostmi II. světové války v regionu zabývá.

Všechny tři nálety provedli Američané ze svých základen na území osvobozené jižní Itálie. „První nálet přišel 16. prosince. Rafinérie sice byla zasažena, ale ne tak citelně, aby se musela ukončit výroba paliv,“ přiblížil Novák s tím, že u Perštejna na Chomutovsku havarovala americká stíhačka P – 51 Mustang, v jejíchž troskách zahynul pilot F. G. Wilson. Poprvé ten den zažilo bombardování také Ústí nad Labem, kde v troskách zahynulo dvacet lidí.

Druhá akce spojeneckého letectva na sebe nenechala dlouho čekat. Bombardéry se nad Mosteckem objevily už 20. prosince a chemička utrpěla další škody. Naposledy v roce 1944 zaútočilo americké letectvo na chemický závod v Záluží na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince. Nálet byl třináctým v pořadí. Kvůli nepříznivému počasí při přeletu nad Alpami se však část letadel vrátila a bombardovala nádražní uzel v italském Mestre.

Nad Mostecko tak dorazilo pouhých 26 strojů Boeing B – 17, pověstných Létajících pevností – Flying Fortress, které shodily svůj smrtonosný náklad na cíl. Od začátku akce byla celá skupina bombardérů pod těžkou palbou německé protiletadlové obrany.

Jeden ze strojů byl zasažen a zřítil se do prostoru mezi obcemi Jezeří a Dřínov. Pět letců havárii přežilo, čtyři zahynuli. Jedním z těch, kteří sestřel nepřežili, byl George A. Roggenbuck, jehož řetízek ze zápěstí našel v 90. letech minulého století v lese houbař. Roggenbucka zabila exploze letounu.

„Ukázali nám jeho kombinézu. Byla celá proděravělá od střepin, ale my jsme jim stejně nevěřili,“ vypověděl s odstupem několika let druhý pilot letounu Henry F. Renard, který se zachránil na padáku a dočkal se konce války v zajetí. Byl zadržen německými vojáky poblíž Vysoké pece a před transportem do zajateckého tábora byl vězněn přímo na zámku Jezeří.

Bombardování si vyžádalo i oběti na zemi. Nepřežilo ho osm britských zajatců. Zahynul i holandský zajatec Theodorus Versluis z lágru 17/18. Bomby nezasáhly pouze chemičku, ale také okolí. Dopadly například do Želenic, kde výbuch jedné z nich zabil 37letou manželku statkáře Spora Marii, která se údajně odmítla před náletem schovat. Těžce zraněn byl horník Keller.

Několik zásahů bylo hlášeno i z druhé konce okresu, poblíž Janova, kde utrpěla škody šachta Kníže nebes – Himmlefürst.