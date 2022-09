Hned dvakrát musel o právě uplynulém víkendu 3. a 4. září v Litoměřicích opravovat poničený banner lídr místní SPD Dominik Hanko, v úterý 6. září to musel udělat znovu. Poprvé v noci z pátku na sobotu někdo na pěší zóně „jen“ rozřezal plachty s potiskem politického programu. Hanko to spravil, ale už v neděli dopoledne si kromě pořádné izolepy musel přinést i vrtačku. A opravovat i dřevěnou konstrukci, na které měl plachty připoutány.

S podobným vandalismem se teď před zářijovými volbami potýkají kandidáti do obecních zastupitelstev i Senátu napříč politickým spektrem v celém kraji. Podle odborníka to svědčí o zjitřené atmosféře ve společnosti.

Komunální volby 2022: Termín, jak volit a neudělat chybu, kandidáti, lístky

S bannerem, kde Hanko sliboval vyřešit problém s parkováním v Litoměřicích, byly problémy už od té doby, co ho ke kulturnímu domu před dvěma týdny umístil. Kolemjdoucí ho polepovali samolepkami a žvýkačkami. „Není to náhoda, je to cílené vyloženě na SPD,“ myslí si Hanko. Stejný banner SPD na Mírovém náměstí je ale zatím v pořádku. A s potrháním plakátu se v Litoměřicích potkala v uplynulých dnech přinejmenším i místní kandidátka ANO.

Kamerou, která by teoreticky dosáhla na předvolební banner SPD v Litoměřicích, strážníci primárně dohlížejí na přechody. I v noci.Zdroj: se svolením Městské policie LitoměřiceProblémový banner SPD stojí u průtahové silnice v ulici Na Valech. V noci tu svítí lampy a na místo teoreticky dohlédne i pohyblivá bezpečnostní kamera zpod střechy nedaleké školy. Strážníci dlouhým okem prioritně dohlížejí na přechody pro chodce u kruhového objezdu. Hlavně ráno, ale prý je to potřeba i v noci. Po dvojím útoku se ale nejspíš zaměřili právě na banner. A vyplatilo se to. Někdo ho po jednodenní pauze neváhal v noci na úterý opět poničit.

Jak městská policie v úterý 6. září ráno informovala Deník, tentokrát pachatele chytila. „Stalo se to včera před 22. hodinou,“ popsal šéf městských strážníků Ivan Králik a upřesnil, že jde o 42letého muže. Teď na něj čeká správní řízení.

Volby do Senátu: Nejvíce kandidátů míří do voleb v barvách SPD a ANO

V pondělí 5. září mířili kandidáti partaje Zdraví, sport, prosperita na ústecké Mírové náměstí znovu navěsit plachty s jejich programem. Někdo je po pátečních slavnostech vína a burčáku v centru města strhl z nosníků v proluce pod krajským úřadem, u takzvané „díry“. Podle Radima F. Holečka z kandidátky, který byl v pondělí u „druhého pokusu“, za poškozením mohl stát i obyčejný vandalismus někoho ovíněného, kdo nekoukal nalevo napravo. Ale také někoho, kdo škodil cíleně. „Zajímavé je, že nedaleká budka konkurence zůstala absolutně netknutá,“ podotýká Holeček.

Kvůli strženým plachtám byl Holeček na policii a dostal příslib, že prohlédne kamerové záznamy. Holeček nebere poškození na lehkou váhu i kvůli tomu, co se stalo nedávno. Na autě kandidáta do Senátu Jaroslava Teleckého, se kterým Holeček spolupracuje, někdo syntetickou barvou přetřel tvář senátora Jaroslava Doubravy. „Barva zatekla dovnitř do nádrže. Ten den bylo vedro, syntetika mohla bouchnout, auto stálo u mateřské školy,“ upozorňuje Holeček s tím, že policie bude tento čin nejspíš i proto vést jako podezření ze spáchání trestného činu, ne z pouhého přestupku.

Petr Felix Šťastný jako lídr kandidátky Louny Společně se pak vyfotil u poškozené plachty přeškrtnutý přímo na tváři.Zdroj: se svolením Petra Felixe ŠťastnéhoNičení předvolebních propagačních materiálů je denní chleba komunálních politiků v Lounech. Milanu Rychtaříkovi (ANO) někdo místo „Za Milana bude líp“ píše na plakáty „Zastav Milana, bude líp“. Aktuálně je podle informací Deníku na hlavním silničním tahu z Loun na Prahu protržený billboard s Janem Kernerem (ODS). „Každému se to tady děje,“ potvrzuje Vratislav Filípek z lounských Pirátů. Jejich kandidát na starostu v koalici Louny společně Petr Felix Šťastný nedávno obrátil výtržnost ve vtip, když si počmáral tvář fixou stejnými tahy, jakými se na něm vyřádil neznámý vandal na plachtě ve městě, a vyfotil se.

Toto poslední poškození lounská koalice ani nikam nehlásila. Stejně jako nedávné rozřezání plachty přímo na centrálním náměstí. Podobné škody prý zažívají Piráti v Lounech rok co rok a zatím řešili jen loni zcizení propagačních materiálů z náměstí. Měli i tip na to, kdo kradl, policie ale jejich oznámení odložila pro nedostatek důkazů. Lounské partaje se mimochodem informují vzájemně, kde má kdo poškozený billboard a další promoprvky, někdy je dokonce konkurenci vyspraví konkurence. Podle Filípka jsou za podobným vandalismem tudíž spíš zfanatizovaní příznivci stran než jejich samotní kandidáti.

O příspěvek na dítě už požádalo skoro půl milionu rodičů. Někteří musejí na úřad

Vandalismus zažívají i komunální politici v Teplicích. Podle informací Deníku tam má na Zámeckém náměstí poničenou „kostku“ SPD. Ačkoli i tento prvek je přímo pod městským kamerovým systémem, policii se nepodařilo prokázat cizí zavinění. Potrhané jsou v lázeňském městě i některé vyvěšené plakáty. Konkrétně na čela kandidátů místního ANO někdo kreslí neslušný obrázek ve tvaru kosočtverce.

Politolog vidí konkurenční boj i frustraci lidí

Akademik Lukáš Novotný se zaměřuje na německou politiku, tam je podle něj politická kultura uměřenější než ta v Česku, předvolební vandalismus tam není obvyký.Zdroj: se svolením Lukáše NovotnéhoPodle politologa Lukáše Novotného je ničení předvolební propagace ve městech kraje obrazem současné politické kultury v Česku. Politolog, který učí studenty na ústecké filozofické fakultě, se odborně zaměřuje na českou i německou politiku. Od sousedů něco takového nezná. „Ale v Německu není eroze tradičních stran tak velká jako u nás. Není tam tedy ani tolik nováčků, kteří by se potřebovali zviditelnit,“ srovnává Novotný. Za poškozenými plachtami podle něj nemusí být jen obyčejný vandalismus, ale i finanční nouze. „Strany a hnutí dnes už nemají tolik finančních prostředků na propagaci, a ničení materiálů těch druhých tak může být s cílem poškodit konkurenci,“ uvažuje politolog.

Podle něj ale na druhou stranu za poškozováním můžou stát i nerozhodnutí voliči. „Velký počet lidí není zastoupen žádnou politickou stranou v parlamentu,“ připomíná Novotný s tím, že zejména sociální demokraté dříve drželi svůj elektorát mimo radikalizaci. Politologa by nepřekvapilo, pokud by se s vandalismem potýkali zejména politici v severních Čechách. „Frustrace nejvíce vybublává v hospodářsky a sociálně postižených oblastech. Lidé se tu cítí opomíjení. To může vést k rozřezávání plachet s tvářemi politiků, ale ukáže se to hlavně ve výsledcích voleb,“ předpokládá Novotný.