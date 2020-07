Rekonstrukce kanalizace a vodovodu uzavře v druhé polovině roku Vančurovu ulici v Lovosicích pro dopravu.

Ilustrační oto | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Práce by měly podle plánu začít 15. srpna, hotovo by mělo být do konce letošního prosince. O uzavírce informoval na svém webu lovosický úřad.