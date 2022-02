V barvách proruských separatistů, kteří už několik let okupují východ Ukrajiny, bojuje také několik desítek Čechů. Mezi bojovníky jsou i Severočeši. Za zapojení do konfliktu jim přitom hrozí mnoho let za mřížemi, boj „v uniformě“ cizí armády, navíc neuznané republiky, je totiž podle českých zákonů hodnocen jako terorismus. Mezi odsouzenými je už také muž z Ústeckého kraje, další před lety u ukrajinské vesnice Mijusinsk zemřel.

Bojovníky z Čech, kteří se pohybují mezi proruskými separatisty na Ukrajině, dlouhodobě sledují zpravodajské služby. Kolik jich je? Přesná čísla nejsou veřejně známá, ověřují se velmi obtížně, zpravodajci ale odhadují, že se jedná o desítky. „V současné době víme o nižších desítkách osob,“ promluvil pro Seznam Zprávy ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Situaci monitoruje Úřad pro zahraniční styky a informace, Vojenské zpravodajství, Bezpečnostní informační služba (BIS), a právě také Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Konkrétní ale detektivové a zpravodajci příliš být nechtějí. „Celou situaci kolem Ukrajiny pochopitelně dlouhodobě sledujeme,“ uvedl jen mluvčí Úřadu pro zahraniční styky a informace Radek Holý. „V této chvíli nechceme toto téma komentovat, byť ve spolupráci s Národní centrálou organizovaného zločinu se mu velmi intenzivně věnujeme,“ přidal mluvčí BIS Ladislav Šticha.

„Mohu potvrdit, že tímto se zabýváme. Osoby se touto činnosti mohou dopouštět trestných činů proti základům cizího státu, válečných trestných činů či trestných činů proti lidskosti a proti míru,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

V řadách separatistů okupujících dlouhodobě východ Ukrajiny jsou také Severočeši. Dosvědčuje to několik případů z minulosti.

V roce 2020 poslal ústecký krajský soud na 15 let do vězení Oldřicha Grunda. Za to, že se „v barvách“ separatistů aktivně zapojil do bojů, ho uznal vinným z teroristického útoku. Obžalovaný si přímo v jednací síni rozsudek nevyslechl, byl tehdy stále na Ukrajině. „Muži bylo kladeno za vinu, že se od konce května 2014 měl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně separatistické tzv. Doněcké lidové republiky v bojích proti legální vládě Ukrajiny. Za svoji aktivní činnost měl být dokonce tzv. Doněckou lidovou republikou vyznamenán za statečnost,“ řekl k případu v minulosti mluvčí NCOZ Ibehej.

Po příjezdu mezi separatisty měl tehdy nafasovat výzbroj a výstroj a okamžitě odejít do bojů. Grund se například zapojil do konfliktů u vsi Karlivka, u Slavjansku, či do bojů o města Snižně, Šachtarsk, Ilovajsk či Debalceve, kde umíraly tisíce ukrajinský vojáků. Podle obžaloby měl při ústupu ze Slavjansku krýt bojovým vozidlem kolonu ustupujících separatistů, pod palbou opravil porouchanou spojku na svém obrněném vozidle, a poté pokračoval v obraně kolony.

„Bojů se měl účastnit nejprve v pozici velitele bojového vozidla a následně jako velitel ozbrojené skupiny roty tankového pluku armády tzv. Doněcké lidové republiky v hodnosti podplukovníka“ dodal mluvčí NCOZ.

V bojích na východě Ukrajiny padlo v minulých letech také několik Čechů. Jeden z nich byl ze Žatce. Vojtěch Hlinka padl v srpnu 2014 v uniformě proruských separatistů u vesnice Mijusinsk, kde probíhaly velmi intenzivní boje. Jeho smrt tehdy potvrdila sestra jednoho ze spolubojovníků, později také přímo jeho spolubojovníci.