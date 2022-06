Tanky, vojáci, holubice míru… Slunce zalévající svými paprsky pšenici… Květiny, srdíčka a mávání rukama… Skoro vše v modrožlutých barvách. Takové poselství posílají do Česka nejmladší Ukrajinci z válkou sužované země. Smutno-veselé dětské obrázky si můžete prohlédnout několik následujících dní v Roudnici nad Labem.

„Naši dobrovolníci spali s lidmi z Charkova dole v metru,“ vypráví Ivanna Larová. „Viděli, jak se učitelé pětatřicet metrů hluboko pod zemí snaží zabavit děti malováním. Aby aspoň na chvíli zapomněly, jaká hrůza se děje na povrchu,“ pokračuje šéfka nadačního fondu Unity Power for Ukraine.

Lidé z fondu, který má zázemí v Roudnici nad Labem, vzali obrázky dětí v krabici od bot s sebou zpět do Česka. Vystaví je od 8. do 11. června v sále Lobkowiczkého zámku. Na roudnickém zámku zůstanou i přes sobotní košt vín od vinařů litoměřické a mělnické vinařské podoblasti, který startuje první víkendový den v 10 hodin dopoledne.

Obrázky vystavují s mottem „Děti do války nepatří“. „Něco takového se děje v Evropě ve 21. století. Není to tak daleko od nás, jak se některým zdá,“ připomíná Roudničanka. Nadační fond založila takřka v prvních dnech válečného konfliktu. A to s manželem Volodymyrem, který podniká ve stavebnictví. Oba dva pocházejí z Ukrajiny, dlouhodobě žijí v Roudnici.

Zakládají si na tom, že humanitární pomoc vezou přímo potřebným, ne do žádných skladů a překladišť. „Naše auto jede z Česka na konkrétní místo na Ukrajině, aby se pomoc dostala opravdu k tomu, kdo ji potřebuje,“ ujišťuje Larrová s tím, že je to důležité i proto, že lidem na Ukrajině se nedostává benzín.

Především pro vesničany je tak velký problém dojet si pro pomoc někam do skladu ve městě. Lidé z fondu z vlastních prostředků a darů v Česku nebo přímo na Ukrajině nakupují hlavně dětskou výživu, plínky, hygienické potřeby pro ženy či léky. Zatím vypravili na 150 tun věcí nebo jídla do Charkova, Mariupole, Buči a dalších míst na Ukrajině.

Fond se činí i v tuzemsku při pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Tlumočíme, doprovázíme lidi na úřady, v rámci našich možností zajišťujeme bydlení, snažíme se pomoct s nábytkem. Překládáme české knížky pro neziskové organizace, zejména pohádky,“ vypočítává Larová. „Sice všechny nezachráníme, ale aspoň někomu pomůžeme přežít nelehké období,“ dodává šéfka fondu.

Děti a ženy na Ukrajině můžete podpořit prostřednictvím dalšího závozu nadačního fondu Unity Power for Ukraine na čísle účtu 306970886/0300 (CZ14 0300 0000 0003 0697 0886).