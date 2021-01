„Přišlo přibližně sto očkovacích dávek, což zatím nestačí pro všechny zdravotnické pracovníky nemocnice, kteří mají zájem se očkovat,“ uvedla mluvčí.

Aktuálně se chce nechat očkovat zhruba jedna třetina z celkového počtu zhruba tisícovky všech zdravotníků. Mapování zájmu o vakcinaci však ještě nebylo ukončeno a osloveni nebyli všichni. Důvodem je například jejich volno mezi směnami.

Jakmile to bude možné, počítá litoměřická nemocnice s tím, že bude očkovat i veřejnost. „Nemocnice netrpělivě čeká na bližší informace a pokyny pro očkování veřejnosti. Předpokládáme, že naše nemocnice bude zahrnuta do sítě očkovacích center pro veřejnost, a proto se již nyní připravujeme, abychom očkování mohli zahájit v souladu s pokyny a dodávkami vakcín určených pro veřejnost,“ doplnila Naděžda Křečková.

Prozatím pouze přislíbené má vakcíny Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Zdravotnický ředitel Karel Balabán však počítá s tím, že zdravotníci, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty s koronavirem, by mohli být očkováni už na začátku příštího týdne. „V pondělí 18. ledna pak zahájíme činnost našeho vakcinačního centra. Kromě zdravotníků budeme přednostně očkovat také vybrané skupiny pacientů,“ sdělil Karel Balabán.

V roudnické nemocnici je zaměstnáno přibližně 340 lidí, z toho jsou dvě stovky zdravotníků. S vakcínou většina, až na výjimky, souhlasí.

„Budeme rádi, když budeme moci nabídnout očkování také obyvatelům Roudnice a okolí, to ale není na našem rozhodnutí,“ doplnil Karel Balabán.

Po bezmála čtrnácti dnech, kdy do České republiky dorazily první dávky vakcín, bylo do středy podle informací ministerstva zdravotnictví proti koronaviru očkováno zhruba 20 tisíc lidí. To je asi 0,2 procent populace. Jednalo se hlavně o zdravotníky a hospitalizované seniory. K dostatečné kolektivní imunitě je však nutné proočkovat 65 až 70 procent obyvatel.

Vakcinační strategie počítá nejprve s očkováním veřejnosti ve vybraných nemocnicích. Postupně se mají zapojit také praktici ve svých ordinacích. Od 15. ledna má být spuštěný rezervační systém pro lidi nad 80 let. Od 1. února pak pro ostatní. Přednost budou mít rizikové skupiny obyvatel.