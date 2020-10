Rozpadající se Žižkovy kasárny v Terezíně mají namále. V uplynulých dnech se tam propadla další část střechy, neboť trámy postupně uhnívají a zbortil se také kus zdi ve vnitřním traktu budovy.

Vedoucí oddělení investic terezínského městského úřadu Radek Keřka Deníku potvrdil, že současný stav objektu je dezolátní. „V tuto chvíli je stav Žižkových kasáren velmi špatný. Naděje na záchranu však ještě je. Se stabilizací by se ale muselo začít co nejrychleji, nejpozději do půl roku, jinak hrozí další zřícení částí objetu,“ upozornil Keřka.

Kromě už zborcených částí střechy je patrné i její další poškození na celém objektu. Další pády krytiny i trámů jsou tedy otázkou času. „Stabilizaci částí, kde je to ještě možné, chceme provést co nejdříve,“ poznamenal Keřka. Vlastní práce na zajištění objektu však brzdí nedostatek peněz.

Podle starosty Reného Tomáška dostal letos Terezín na opravu střech a statické zajištění nosných konstrukcí kasáren dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. „Částka 1,4 milionu korun, kterou jsme obdrželi, na stabilizaci celého objektu zdaleka nestačí,“ řekl terezínský starosta. Město by na ni potřebovalo přibližně 100 milionů korun.

„Tento týden ve čtvrtek si mají stav kasáren přijet prohlédnout odborníci z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, kteří zhodnotí jak postupovat dál,“ doplnil Radek Keřka.

Žižkovy kasárny, přezdívané Velké pěchotní nebo Drážďanské, jsou chráněnou kulturní památkou a v polovině prázdnin si je přijel prohlédnout i premiér Andrej Babiš, který Terezínu přislíbil pomoc. Vznikla tak vládní pracovní skupina, která se má zaměřit nejen na záchranu „Žižkáčů“, ale i dalších tří objektů ve městě. „Máme na stole program za 3,2 miliardy korun. Domluvili jsme se, že v pracovní skupině zasednou například ministr kultury Lubomír Zaorálek, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová nebo ministryně financí Alena Schillerová,“ informoval tehdy Babiš. Jen samotná oprava kasáren by vyšla přibližně na jednu miliardu korun.

Terezín s padesátimilionovým rozpočtem a s volnými prostředky 1 až 2 miliony korun ročně není schopný jejich opravu ufinancovat sám, protože i v případě získání dotací by musel mít na rekonstrukci spoluúčast. Žižkovy kasárny byly postaveny v letech 1782 až 1783. Poslední vojáci z nich odešli na začátku 90. let 20. století. Od té doby jsou prázdné a chátrají.

Citelný úder jim zasadily povodně v roce 2002. Další pak přišel na konci října 2017, kdy tam orkán Herwart strhl střechu jednoho křídla. Část střechy se zřítila o rok později. Během druhé světové války na kasárenském dvoře hráli vězni fotbal.