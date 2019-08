Už 15 osadních výborů mají v 21 obcích Úštěcka. Zatím poslední vzniknul v Bílém Kostelci – Pohorsku. Další jsou na cestě, vesnicím přinášejí i peníze. Město si spolupráci s předáky vesnic chválí. Příštím krokem k zlepšení komunikace mezi úřadem a občany mají být místní výbory v ulicích města.

Úštěk. | Foto: Deník/Karel Pech

S kampaní na zakládání osadních výborů přišli radní ze sdružení UHAF hned po vítězných volbách. „Nejvíc výborů zřídilo únorové zastupitelstvo,“ uvedl starosta Jan Mazíni. Aktivnější rezidenti místních částí Úštěku po výzvě radnice uspořádali schůzky, kde si navrhli kandidáty do výboru včetně předsedy, které pak zastupitelé schvalovali. „Ve vesnicích se to setkalo s velkým zájmem,“ tvrdí starosta. „Lidé cítí podporu města, to, že si mohou sami něco rozhodnout nebo navrhnout,“ dodává Mazíni.