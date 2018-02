V Ústeckém kraji řádí chřipka. Nejvíce zasáhla malé děti

Ústecký kraj - Hygienici věří, že se snížením počtu nemocných pomohou prázdniny.

Ilustrační fotoFoto: Deník

V ordinacích především dětských lékařů se v posledních dnech dveře netrhnou. Může za to chřipková epidemie, která plnou silou vtrhla do Ústeckého kraje. Nemocných lidí přibývá po tisících, nejvíce pak mezi dětmi. Těm by ale mohly ulevit jarní prázdniny.

„Dcera byla nemocná minulý týden, nyní ležím s horečkou já. Bolí mne celý člověk, od kostí po kůži,“ popsal nepříjemnosti s nemocí Václav Danita z Krásné Lípy. Je jedním z téměř 14 tisíc nemocných, které v těchto dnech sužuje v Ústeckém kraji chřipka nebo jiné respirační onemocnění. Nemocnost v kraji je nepatrně vyšší, než je celorepublikový průměr.

V počtu lidí s onemocněním dýchacího traktu je na tom nejhůře okres Louny. „V něm evidujeme 2256 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nepatrně lépe je na tom Chomutovsko a Teplicko, kde je to přes 1900,“ přiblížila situaci v nejpostiženějších okresech krajská hygienička Lenka Šimůnková. Na Děčínsku je nyní 1780 nemocných na 100 tisíc lidí.

V ČEKÁRNĚ JE PLNO

Chřipka tradičně nejvíce řádí mezi nejmenšími. Například u dětského lékaře Zdeňka Zímy v Litoměřicích bylo během pondělního dopoledne v čekárně prakticky neustále plno. „V pátek to ještě šlo, ale dnes máme skutečný nával,“ prozradil Zíma.

Největší nápor nemocných tak kromě lékařů musí zvládnout školky a školy. Mezi předškolními dětmi se podle hygieničky Šimůnkové pohybuje nemocnost mezi čtyřmi a pěti tisíci nemocnými na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší je na Chomutovsku, kde atakuje šestitisícovou hranici.

„V pondělí nám přišla do jeslí přibližně třetina dětí. Podobné je to také v mateřském centru, kam na kroužky přijdou z dvanácti dětí třeba jen čtyři,“ popsala situaci v Mateřském centru Bělásek v Děčíně jeho šéfová Hana Pacinová.

Většina nemocnic na severu Čech kvůli epidemii uzavřela návštěvám pacientů svá oddělení (viz box). Mezi nimi i nemocnice v Lounech. „Jde o preventivní opatření, jehož cílem je chránit pacienty a zabránit šíření onemocnění,“ vysvětlila Radka Miloševská ze společnosti Agel, které špitál patří.

Podle hygieniků je možné očekávat nárůst počtu nemocných v několika příštích týdnech. Tento týden je na severu první, kdy je možné mluvit o epidemii. Její hranice je stanovena na přibližně 1 700 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

„Musíme počítat s tím, že chřipková epidemie bude trvat několik týdnů. Částečně by se snižováním počtů nově nemocných mohly pomoci jarní prázdniny,“ doplnila krajská hygienička Lenka Šimůnková. Jarní prázdniny tento týden začaly na Lounsku a Žatecku, příští týden budou v okrese Děčín a Litoměřice.

Proti chřipce může pomoci očkování. Na to je ale podle Šimůnkové již pozdě. Ideální čas je vždy v říjnu a v listopadu, vakcína je totiž účinná u dospělých přibližně až za dva týdny. Navíc je potřeba každý rok očkování kvůli proměnlivosti chřipkových virových kmenů opakovat.

Omezení návštěv v nemocnicích

V nemocnici v Lounech, Ústí a Rumburku platí zákaz návštěv na všech odděleních. Oddělení ARO, JIP a porodnice včetně novorozeneckého oddělení jsou pro návštěvy uzavřené v nemocnici v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. Ve špitále v Duchcově zákaz platí pro lůžková oddělení. V Litoměřicích žádají pacienty, aby u sebe omezili návštěvy. Přísnější režim panuje na ARO a porodnici.