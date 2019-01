Litoměřice - Už druhý podzemní kontejner v těchto dnech instaluje město ve spolupráci s firmou BEC v centru Litoměřic. Avšak dalšímu rozvoji budování jímek na separovaný odpad brání nedostatek místa.

„Momentálně vzniká podzemní kontejner v ulici České armády. K dispozici bude 5 kubíků pro papír, 5 kubíku pro plasty a 3 kubíky pro sklo," řekl Pavel Gyndler, vedoucí odboru životního prostředí v Litoměřicích. První kontejner je už tři roky umístěn na Dlouhé ulici.

„Samozřejmě připravujeme další, jenže velkým problémem v centru města je nedostatek místa. Musíme najít prostor, kde nejsou inženýrské sítě. Rovněž musí být vhodný vjezd pro vozidlo, které vyveze obsah z kontejnerů," vysvětlil Pavel Gryndler.

Kontejnery firma BEC, která se i na budování jímek finančně s městem podílí, plánuje podle Gryndlera vyvážet odpad dvakrát do měsíce. „Odvážet to budeme podle toho, jak to bude plné."

Jímky jsou nenápadné, takže chodec je ani neuvidí. Na ulici jsou jen „vstupní otvory", to hlavní je pod zemí.

V podzemí budou tři díry o hloubce tří metrů se základovým betonem. Do nich se pokládají jímky, do kterých se zasouvají kontejnery. „Obdobně bychom rádi postupovali v dalších částech města. Máme vytipované lokality, na které se zaměříme," specifikoval Pavel Gryndler z městského úřadu.

„Podzemní úložiště odpadu má několik výhod. Vzhledově je oproti klasickému kontejnerovému stání pro turisticky exponovaný střed Litoměřic přijatelnější. Neline se z něj obzvláště v letních měsících zápach. Další výhodou je snížení četnosti vývozu. A to nejen díky vyššímu množství odpadu, které pojmou, ale i s ohledem na výrazně nižší teploty, jež pod zemí panují," uvedla ke kontejnerům při jejich první instalaci mluvčí města Eva Břeňová. „Nevýhodou jsou náklady na stavbu tohoto typu kontejnerového stání. Ty dosahují půl milionu korun."

V případě kontejnerů v ulici České armády půjde o investici ve výši 680 tisíc korun.

Litoměřice jsou prvním městem v regionu, které tuto technologii odpadového hospodářství zavádí.