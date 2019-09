Hudební vystoupení, atrakce pro děti, divadlo, kouzelník, stánkový prodej a další lákadla čekají na návštěvníky sobotních Trmických slavností. Ty se uskuteční v místním zámeckém parku od 14 hodin.

Trmice si touto akcí připomínají rok 1994, kdy se odtrhly od Ústí nad Labem. „Mohu posoudit změny, které se tu staly, a jsem ráda, jakým směrem se Trmice vydaly,“ uvedla starostka Jana Oubrechtová.

Znalci místní historie zcela jistě připomenou rok 1664, kdy císař Leopold I. povýšil Trmice na město a přidal městský znak. „Další zajímavostí z naší historie je budova současné radnice. Před rokem 1950 tam měli služebnu strážníci, potom tu byla mateřská školka, dnes je to naše pýcha,“ usmála se starostka, která je v čele Trmic už 13 let.

Trmická desítka

Kromě slavností se bude i běhat. Trmická desítka za Přemyslem Oráčem už má své sportovní příznivce i diváky. Pošesté v řadě obléknou startovní číslo děti i ti dříve narození, aby se poměřili s časem a šikovností soupeřů. Děti dostanou svou šanci kolem 10 hodiny, nejdelší trať je dlouhá 400 metrů. Trasa hlavního závodu, který odstartuje v 11 hodin, směřuje od zámku v Trmicích k pomníku Přemysla Oráče a zpět.

„Moc by mě potěšilo, kdyby se všichni diváci i běžci zúčastnili závěrečného vyhodnocení Trmické desítky, které proběhne na pódiu v zámecké zahradě. Předpokládám, že to bude ihned po vypsání diplomů a určení pořadí,“ dodala Jana Oubrechtová, která by v sobotu chtěla také oprášit zašlou tradici v pečení Trmické makové mušle.

Upečenou tradiční místní pochoutku může přinést do soutěže kdokoli do 17 hodin. „Na slavnostech také vyhodnotíme soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu v oknech. Připraven bude nejen ohňostroj, ale i zpěvák František Nedvěd ml., Roman Vojtek a další hosté,“ dodala starostka.

A co chystá město Trmice za novinky? Taneční sál restaurace U Kastnerů bude mít novou podlahu. „Zájem o pronájem sálu je značný. Parkety necháme vybrousit a nalakovat, aby taneční figury byly přesnější a ladnější. Osm plesů je už rezervováno, ples města Trmice bude v březnu,“ prozradila plány Trmic starostka Jana Oubrechtová.