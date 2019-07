Terezínští policisté se znalostí místa podle nich mají nezastupitelnou úlohu. Naposledy se podíleli na rychlém vyklizení ubytovny, kde se v nevyhovujících prostorách tísnilo na šest desítek lidí.

V pevnostním městě by podle údajného plánu policie zůstala vedle strážníků, kteří mají své práce dost, jen služebna. Podle informací Deníku ji k tomu má motivovat vyřešení personálních problémů na jiném místě. Vedení města už odeslalo negativní stanovisko krajskému ředitelství policie. „Je to degradace bezpečnosti ve městě, nebudou muset mít zajištěný provoz,“ nelíbí se záměr starostovi Renému Tomáškovi.

Souzní s ním i další terezínský radní. „Naopak by se tu měla stanice ještě posílit. Máme tu nejnavštěvovanější památku v celém kraji, Památník Terezín, kudy během roku projde až tři sta tisíc lidí a je to měkký teroristický cíl,“ dodal místostarosta Martin Pala. Podle vedení Terezína má přítomnost policie i preventivní rozměr. „Když tady policie nebude, je jasné, že kriminalita se tu zvýší,“ je si jistý Pala.

Na konkrétní dotaz ohledně zrušení stanice v Terezíně vedení krajského ředitelství policie neodpovědělo. Z obecného vyjádření vyplývá, že o změnách uvažuje. „V současné době probíhá podrobná analýza bezpečnostní situace s přihlédnutím k regionálním specifikům jednotlivých územních odborů,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Dodala, že veškeré záměry týkající se možné reorganizace jsou průběžně projednávány se zástupci místních samospráv.

Policie chce zefektivňovat

Policie krotí obavy z ohrožení bezpečnosti personální redukcí. „V žádném případě nejde o snižování počtu policistů. Naším zájmem a cílem je postupně v budoucnu zajistit nepřetržitý výkon služby na základních útvarech,“ doplnila mluvčí. Prioritou vedení krajského ředitelství je podle ní zefektivnění výkonu služby na základních útvarech a zabezpečení dostupnosti veřejné služby ze strany policie pro všechny občany kraje.

Podle Tomáška mají terezínští policisté z řad mužů z okolí nedocenitelnou místní znalost. Na stanici je také defibrilátor, se kterým můžou policisté zasáhnout ještě před příjezdem záchranky. „Z Litoměřic sem sanita dojede asi za 6 minut, v takových případech se hraje o minuty,“ poznamenal starosta. Naposledy s defibrilátorem k resuscitaci ženy z Českých Kopist vyjížděli v noci na sobotu 13. července.

Terezínské údajné úvahy o zrušení policejní stanice mrzí o to víc, že město dřív s pomocí dotace do dnešní stanice výrazně investovalo. Do nebytových prostor přímo pod úřadem totiž nechalo udělat „na klíč“ mříže, zabezpečení i trezory na zbraně. „Dříve jsme tu měli obvodní oddělení, policie je zrušila k 1. lednu 2013, ale s příslibem, že stanici tu nechá,“ připomněl terezínský zastupitel Aleš Lepič.