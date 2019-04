Jako dům z karet se hroutí vedení Terezína složené po uplynulých komunálních volbách. Po dlouhodobé nepřítomnosti radního Libora Beránka (ODS) kvůli vážné nemoci odvolali zastupitelé v lednu Romana Vítka kvůli jeho personální politice na městském úřadu. Nyní rezignuje ten, kdo Vítkovo odvolání navrhl, jeho stranický kolega Tomáš Rotbauer (Starostové a nezávislí). A navrch další radní Zdeněk Rous (PRO obce a Terezín).

„Ano, rezignoval jsem na post člena zastupitelstva a s tím spojené ostatní funkce,“ potvrdil radní Zdeněk Rous. Svou rezignaci předal písemně starostovi minulý týden. „Chtěl bych se touto cestou omluvit svým voličům a příznivcům, ale nenacházím v další práci pro město smysl. Bohužel nemáme dost sil na to provádět změny, které jsme slíbili. Nechci být součástí týmu, který Terezín vrátí do původního zajetého scénáře,“ uvedl Rous.

Ten byl na minulých zastupitelstvech kritizován, že nefunguje finanční výbor, který vedl. „Byl to zástupný důvod opozice. Ohledně své práce pro město mám naprosto čisté svědomí,“ reagoval. Jako první náhradník po Rousovi vyšel z posledních komunálních voleb Miroslav Sedláček.

V pondělí 8. dubna podal rezignaci Tomáš Rotbauer. „Přesto, že mnoho z vás ve mě vložilo důvěru v posledních komunálních volbách, s politováním musím oznámit, že nejsem schopen dostát závazkům, které jsem přijal, a naděje, které jste do mě vložili,“ píše Rotbauer v prohlášení občanům ke své rezignaci. Nahradit by ho měl Roman Šaloun. „Dozvěděl jsem se to dneska. Budu jednat se starostou a uvidím, co bude dál,“ konstatoval náhradník.

Rotbauer v prohlášení dále kritizuje údajnou honbu za čerpáním dotací na projekty, které budou udržovány z nákladů města. „V konečném výsledku to žádný profit nepřinese. Současně je tím zastaven rozvoj města jako místa pro život lidí,“ míní Rotbauer.

Tlak na zadlužování Terezína

„Vše se vrací do starých kolejí, nebudu tomu přihlížet,“ doplnil zastupitel. Podle něj opozice tlačí na další zadlužování Terezína. Jako problematický krok považuje zejména pokračující nákladnou rekonstrukci Wieserova domu s dotací, jíž připravilo minulé vedení. „Udržitelnost projektu má stát Terezín miliony,“ poukázal zastupitel.

Rezignace radních starostu Reného Tomáška (Reset) překvapila. „Byli kritizováni, ale to není důvod to pokládat. Za oba dva je nicméně náhrada, s náhradníky budu jednat,“ uvedl starosta. Na příštím zastupitelstvu by se mělo hlasovat o novém složení rady. „Návrhy na post radních budu chtít od celého zastupitelstva,“ doplnil Tomášek.

Starosta věří, že situace vyvolá posun ve vůli všech zastupitelů k odpovědné správě města. „Stávající nečinnost není jen vinou koalice. Opozici jsme po odvolání Romana Vítka nabídli post místostarosty, ale oni chtěli dva radní. I na tuto variantu jsem přistoupil, ale jednání stejně zatím nedopadla,“ dodal Tomášek.

S kritikou od rezignujících radních nesouhlasí exstarostka Hana Rožcová z Žen Terezínska, které po volbách skončily v opozici. „I z hlasování na zastupitelstvech je patrné, že jsme spolupracovali. Nechali jsme jim ne jen 100 dní, ale půl roku. Nemůžou po nás ale chtít, abychom řešili jejich problémy,“ uvedla Rožcová.

K rekonstukci Wieserova domu exstarostka poznamenala, že byla připravena za minulého zastupitelstva, kde seděl i Rous. A ostatně i Starostové a nezávislí do voleb šli s tím, že o ní věděli. „Občané předtím zase kritizovali, že dům chátrá a město s tím nic nedělá. Jestli si současná koalice myslela, že to zvrátí a město bude vracet peníze, je to obrovská nezodpovědnost,“ doplnila Rožcová.