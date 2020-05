V několika obcích proběhne v sobotu 16. května očkování psů proti vzteklině.

Očkování proti vzteklině. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Zájemci se mohou dostavit v roušce a samozřejmě s pejskem od 7.30 do 8.15 ke statku v Mšeném-lázních, od 9.30 do 9.50 na náves ve Vrbici, od 9 do 9.30 na náves v Ředhošti a mezi 9.45 a 10. hodinou na náves obce Loucká. S sebou je třeba vzít také očkovací průkaz a k zaplacení stokorunu.