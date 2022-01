V rámci projektu je počítáno také s testováním návštěvníků kulturně-společenských akcí pořádaných Řípem a uživatelů služeb cestovního ruchu. Testování je dostupné po celý týden, v pondělí, čtvrtek a pátek od 8 do 15.30 hodin, v úterý a středu od 8 do 13 hodin a soboty, neděle a svátky v časech 10 do 13.30 hodin.