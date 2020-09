Přibližně stovka stromů na území Roudnice nad Labem padne motorovou pilou. Ve městě začalo kácení a obnova usychajících dřevin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Roudnický odbor životního prostředí během léta při terénních kontrolách označil usychající břízy, které by již do příští sezony nevydržely a mohly by ohrozit zdraví či majetek. Nyní odborná firma zahájila plánované kácení. „Na lípu u hřbitova bylo nutné využít mobilní plošinu městských služeb. Poté práce pokračovaly do Neklanovy ulice,“ uvedl mluvčí města Jan Vancl.