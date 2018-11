V Roudnici odhalili pamětní desku, k lidem promluvil Michal Horáček

Roudnice n. L. - Na Husově náměstí v Roudnici si vedení města v pátek 16. listopadu připomnělo události 17. listopadu 1939 a 1989 a odhalilo pamětní desku.

Michal HoráčekFoto: Deník / Zbranek Petr

Na setkání promluvil i Roudničan Michal Horáček, který se sám do revoluce v roce 1989 zapojil. „Nemohli jsme dělat to, co dnes - číst, cestovat, sdružovat se, vyměňovat si názory, volit. To není vůbec samozřejmé. Dnes můžeme vzít největší dar, který člověk má, svůj život, a žít ho naplno, autenticky. Rozvíjet se, pomáhat kamarádům, rodině, městu a celé zemi. Proto jsem tak rád, že jste členy různých organizací, sdružení a iniciativ. Tohle je důležité pořád, jedná se totiž o obranu vůči těm, kteří by nám chtěli svobodu omezovat,“ pronesl k lidem.