Od středy 5. října začne v roudnickém Hlubokém parku kácení téměř stovky dřevin, jejich zdravotní stav ohrožuje kolemjdoucí.

Kácení. Ilustrační foto. | Foto: HansLinde / pixabay.com / creative commons

„Práce na odstranění dřevin, které by pádem mohly ohrozit zdraví či majetek, mají být odbornou firmou dokončeny do 15. listopadu,“ píše na svých stránkách roudnická radnice a zároveň prosí o opatrnost během pohybu v prostorách prací. Jelikož část odstraněných stromů patří mezi náletové dřeviny, budou do něj nové stromy doplněny pouze na vybraných prázdných místech.