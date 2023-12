/FOTO, VIDEO/ Druhý ročník Litoměřického Ledoborce uspořádali nadšenci v křešickém areálu vodních sportů Wake and Fun.

U Labe zněl smích otužilců | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Při setkání otužilců všeho věku v sobotu 9. prosince někdo jen vlezl do vody a hurá zpátky na břeh. Větší odvážlivci si v řece zaplavali závod na 50, 100 i 200 metrů. Akci pořádali Otužilci Litoměřice. Jde o partu litoměřických skautů, kteří si jednoho lednového dne řekli, proč se nejít vykoupat do Labe? No a pak už podle jejich webových stránek byl jen kousek k plavání.