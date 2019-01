Píšťany - Břehy jezera v Píšťanech v sobotu dopoledne hostily jedinečný originál mezi říčními plavidly. Výletní loď, jejíž výjimečnost spočívá v solárním pohonu, pokřtili její projektanti a stavitelé jménem Sun River přímo na horní vyhlídkové palubě vychlazeným sektem.

Jméno vybral duchovní otec solární lodi Miroslav Cink už před dvěma lety. „Při výletu na jachtě ve Středozemním moři jsem mezi přáteli vyhlásil soutěž o nejlepší název lodi. Po dobrém víně jsme se shodli na Sun River 35. Číslo ve jméně určuje její délku ve stopách," uvedl Cink.

V anglickém pojmenování lodi je skryta právě její unikátnost. Sun River, v překladu „Slunečná řeka", je jediné říční plavidlo v Evropě poháněné sluncem. „Jedná se zatím pouze o prototyp, ale od začátku na projektu pracujeme tak, abychom jednou byli svědky sériové výroby. Věřím, že to vyjde. Je to dokonalé dílo sestavené dokonalým týmem," dodal Cink.

Nápad sestavit výletní loď na solární pohon se v mysli tvůrců zrodil téměř před třemi lety. „Vytvořili jsme plán a následovala zkouška modelu. Museli jsme si být jisti co nejmenším odporem lodi, abychom dosáhli co nejnižší spotřeby. U plavidla tohoto typu to je velice důležité. Poté, co byl projekt na papíře hotový, začalo se stavět. Tým na konstrukci pracoval dva roky, šest dní v týdnu, a to někdy i dvanáct hodin denně," potvrdil projektant solárního skvostu Radko Resch.

Funkčnost každého centimetru na lodi neubírá na její atraktivitě ani luxusním vzhledu. „Investor měl jasnou představu o vysoké účelnosti lodi a my naopak usilovali o hezký kabát. Proto jsme oba požadavky spojili. Velké kvality vidím v řemeslném provedení vnějšku lodi a řešení interiéru, které díky dvěma schodištím budí dojem větší velikosti, než ve skutečnosti má. Celá loď se jimi stala plně průchozí," doplnil Resch.

Sun River je založena na technologii elektromobilů a solárních panelů, které ze slunce získávají potřebnou energii a přeměňují ji na elektrickou. „Pokud jsou baterie zcela nabité a je zataženo, loď se vydrží plavit dalších sto kilometrů. Při slunečné obloze donekonečna. Průměrná rychlost Sun River je osm až deset kilometrů za hodinu," prozradil Jaromír Marušinec, který se zabýval technologickou stránkou pohonu plavidla.

Solární panely pokrývají hlavní část vnějšího povrchu lodi. „Pátrání po nejvýhodnějších kolektorech nás zavedlo k americkému městu Los Angeles. Zjistili jsme, že jejich výrobu zajišťují v Hong Kongu za lepší cenu, tak jsme je objednali a za měsíc jsme je už měli. Každý váží necelé tři kilogramy," upřesnil Cink.

Interiér plavidla tvoří dvě koupelny s toaletou a jedním sprchovým koutem, salón s kuchyní, dvě kajuty po dvou lůžkách a horní vyhlídková kajuta, která se může také proměnit v prostor pro spaní. „Dvě patra lodi samozřejmě způsobují její lehké kymácení, ale to se může kdykoli omezit stažením střechy, které těžiště lodi sníží," sdělil Resch.

Klimatizace a topení zajišťuje možnost pobytu na lodi v létě i v zimě. Stěžejní pozitivum však kromě ekologičnosti solárního unikátu spatřuje Miroslav Cink v tichém chodu motoru. „Chceme si plavbu hlavně užít. Proto je nutné jezdit potichu, vnímat šplouchání vody, cítit vánek větříku a klid přírody," uzavřel Cink.

Nicole Krinková