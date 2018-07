V Pirně a Bad Schandau vlaky dočasně nestaví

Litoměřice - Cestující, kteří se chystali vyrazit na výlet do saské Pirny nebo Bad Schandau, musí do 3. srpna vyhledat jiný vlakový spoj. Do té doby probíhá v úseku mezi těmito stanicemi plánovaná výluka.

Kromě německé linky S1 Meißen Triebischtal - Dresden - Pirna - Schőna, kde budou některé vlaky nahrazeny autobusem, se tato výluka dotkne i mezistátních osobních vlaků linky RE 20. Během výluky se mění i doba odjezdů některých vlaků, osobní vlak 5274 z Ústí nad Labem hl. n. do Drážďan vyjíždí o 13 minut později, spoj zpět 5275 o 8 minut dříve. Osobní vlak 5278 Litoměřice město Dresden Hbf odjede o 30 minut později. ČTĚTE TAKÉ: Loď Marie jezdí přes prázdniny dvakrát týdně, v úterý a v sobotu

