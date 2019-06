„Odpoledne a hlavně o víkendech jimi bývá obsypaný,“ popsal 33letý Jan Pospíchal z nedalekých Nových Dvorů, který si sem šel zaplavat stejně jako další lidé. V Hostěnicích se daří i rybářům.

Nejbližší podobné koupání na Ohři je u svaté Anny v Doksanech. Nedávno na jezu v Hostěnicích přistál kmen. Ten ale vody milovným ruší zažitou idylku určitě méně, než by tak činila malá vodní elektrárna. Soukromník by ji chtěl na protějším břehu u kempu v Pístech. Místním se to nelíbí a už to několikrát dali pořádně najevo.