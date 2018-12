V neděli se mění jízdní řády Dopravy Ústeckého kraje. Změny hlásí autobusy

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 25 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme do svého týmu zaměstnance na pozici ŘIDIČ sk. B+ E , Náplň práce: čištění, rozvoz a svoz mobilních toalet a ostatních produktů naší společnosti, dále také obsluha vozidla., Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B+E, časovou flexibilitu, fyzickou zdatnost a spolehlivost., Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, zázemí ve stabilní společnosti a další benefity, mobilní telefon, přispíváme na cestu do zaměstnání., Způsob prvního kontaktu: telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Wc servis s.r.o. - pracoviště lovosice, Svatopluka Čecha, č.p. 52, 410 02 Lovosice 2. Informace: Jan Kovář, +420 774 568 040.

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 20 000 Kč

Číšníci a servírky. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky domluvirt osobní schůzku.. Pracoviště: Perlata s.r.o. - pracoviště roudnice nad labem, Špindlerova třída, č.p. 679, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Jitka Skleničková, +420 604 300 370.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Operátor strojů a 23 000 Kč

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací operátor výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zkušenosti dokážeme ocenit a šikovnému absolventovi ukážeme, jak na to., Co bude Vaší prací:, - obsluha technologie daných provozů, - pochůzková a kontrolní činnost, odebírání vzorků, - manipulace se vstupními materiály (řepkové semínko) a hotovými výrobky (olej, glycerin), - úklidové práce v rámci udržování čistoty technologie svěřeného úseku, - nepřetržitý provoz: 12h směny (ranní/noční, krátký-dlouhý týden), , Proto byste měl/a mít:, - středoškolské vzděláním nebo vyučení ideálně technického či chemického zaměření, - pozice je však vhodná i pro absolventy, které naši zkušení zaměstnanci zaškolí, - dobrý zdravotní stav, - základní znalost práce na počítači - máme automatizované provozy, - zkušenost z výrobního provozu pro Vás bude výhodou, , Proč se Vám u nás bude líbit: , - jsme stabilní a prosperující český zaměstnavatel, - práce je u nás zajímavá a různorodá, - pokud budete šikovný/á můžete počítat s kariérním postupem i vyšší mzdou, - o své zaměstnance pečujeme a nabízíme jim řadu výhod:více dovolené, příspěvek na dojíždění, chutné stravování za pár kaček přímo ve firmě, firemní cafetérii, příspěvek na penzijní připojištění, výhodné volání a internet, zdarma vstupy do sportovních a kulturních zařízení, spoustu firemních akcí pro zaměstnance i jejich rodiny a štědrý příspěvek po prvním roce pracovního poměru, , Smlouva je na dobu určitou na 1 rok, a když se Vám u nás bude líbit a my budeme spokojeni, s radostí ji prodloužíme na dobu neurčitou , , Informace: V. Sedláková, 416 564 911, vendula.sedlakova@preol.cz. Na e-mail zašlete životopis.. Pracoviště: Preol, a.s., Terezínská, č.p. 1214, 410 02 Lovosice 2. Informace: Vendula Sedláková, +420 416 564 911.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný 86 Kč

Vrátní Strážný, vrátný. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 86.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , - ostraha průmyslového objektu , - kontrola a organizace vstupů a vjezdů, - pochůzková činnost , - zápisy do evidenčních knih , - směnný provoz 12 h. resp. 7 h. , Požadujeme: , - čistý trestní rejstřík , - spolehlivost v nástupech do směn, - certifikát strážný č.68-008-E výhodou, ne podmínkou , - pouze pro OZP, Nabízíme: , - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodlužování , - zázemí stabilní firmy, - příjemné podmínky na pracovišti, - zákonné příplatky za noční, víkendy a svátky , - odměny pro vynikající pracovníky , - možnost získání certifikátu strážný č. 68-008-E , Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem nebo telefonicky od 7:00 do 16:30 hodin.. Pracoviště: Oko 69, s.r.o., pracoviště dobříň, Roudnická, č.p. 122, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Jiří Keller, +420 777 925 976.