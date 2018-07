V Mšeném se kvůli odchodu ředitelky školy zakývaly židle pod obecní radou

Mšené-lázně – Opozice chtěla kvůli sporu o ředitelku školy svrhnout vedení obce. Napětí trvá.

Základní škola. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Odstupte, chtěla po celé radě včetně starosty opozice na mimořádném zastupitelstvu lázeňské obce Mšené-lázně v uplynulém týdnu. Podle kritiků se nepřístojně vměšovali do vnitřních záležitostí místní školy.

Z té ale během vedení poslední ředitelky odešla řada pedagogů a vedení obce jako zřizovatel zařízení se cítilo povinno zasáhnout. „Pedagogický sbor měl asi šestnáct učitelů, z toho osm odešlo nebo odchází. To nemůže nechat chladným žádného zřizovatele,“ je přesvědčen starosta Josef Bíža.

Svrhnout vedení obce se opozici nepodařilo. Ostatní zastupitelé ji přehlasovali. Opozice však na svých výhradách trvá i nadále. Vedení obce kritizuje za nekorektní přístup k dnes už bývalé ředitelce Adéle Marschallové Rumlerové.

Ředitelkou byla od loňského července na dobu určitou do konce letošního června. Na její místo rada v únoru vypsala konkurz, který ale v březnu po nátlaku části veřejnosti zrušila do sestavení další rady po komunálních volbách. M. Rumlerovou zatím chtěla pověřit zastupováním řízení školy podle zákona o obcích. Ta to odmítla s tím, že podle jejího právního rozboru jde bez opory pracovní smlouvy o nezákonný akt. Navrhla potvrzení ve funkci do doby vypsání konkurzu nebo potvrzení na šest let dle školského zákona.

Podle následujícího rozboru odborníkem na školství, který si nechala udělat obec, je ale rozbor dodaný bývalou ředitelkou poplatný zákonu, který od roku 2015 neexistuje.

Bývalá ředitelka trvá na svém

Na nezákonnosti obecního pověření ale M. Rumlerová trvá. „Zřizovatel opakovaně obchází zákon a vědomě nepřijmu něco, co je v rozporu s českým právním řádem,“ říká. To, že by její právník použil starý výklad školského zákona, považuje za nesmysl.

Spory v obci na kraji okresu zasahují početnější stafáž. Opoziční zastupitelka Jindřiška Habadová se na jednání měla na výzvu předposlední ředitelky školy Olgy Haškovcové omluvit za její napadení z dotačního podvodu při údajném neoprávněném čerpání financí krajského úřadu na pedagogické asistenty. Neučinila tak.

Ekonomka školy Ivana Šebková, která je nyní pověřena vedením školy, Haškovcovou na zastupitelstvu obhajovala. Exředitelka měla pouze udělat chybu ve výkaznictví, jako se stalo i na jiných školách v kraji, a obdržela tak peníze navíc. Ihned prý o tom kraj informovala a dohodla se s ním na vrácení peněz. „S krajem se o penězích jednalo až poté, co paní Rumlerová zjistila problém,“ je přesvědčená Habadová. „V předávacím protokolu o něm nebyla žádná zmínka. Na zastupitelstvu přitom paní Haškovcová řekla, že školu předává v dobrém stavu a bez restů.“

Haškovcová ale na omluvě trvá. „Paní Habadové dávám ještě jednu možnost, jak se vyhnout trestnímu řízení. A to omluvou ve zpravodaji,“ uvedla dřívější šéfka školy.

Zatím se v novém čísle místního zpravodaje opět rozhořel spor o to, zda vedla její následkyně M. Rumlerová školu dobře, nebo špatně. Podle dopisu pedagožek, které ze školy odešly, bylo její vedení školy bez vize, často se měnil rozvrh a suplovali nepedagogičtí pracovníci. Podle bývalé ředitelky se ale rozvrh měnil právě kvůli učitelkám, které s jejím vedením nesouhlasily a odcházely v průběhu roku. „Což je neprofesionální vůči žákům,“ říká. Suplování nepedagogických pracovníků je podle ní lež.

V periodiku starosta M. Rumlerové vytýká, že se zevnitř organizace ven šířily citlivé informace, které zbytečně zneklidnily obec. „Nevím, kdo je vynášel. Já pouze uváděla věci na pravou míru,“ reaguje bývalá ředitelka, které vadilo, že jí starosta mluvil do personálních záležitostí včetně toho, koho si má vybrat jako zástupce.

Podle Bíži je však pochopitelné, že se vedení obce „montuje“ do školy, když téměř polovina učitelů odešla nebo odchází. „Ne všichni odešli kvůli mně a za každého jsem okamžitě sehnala kvalitní náhradu,“ tvrdí M. Rumlerová. „Člověka, který má stejný pohled na výchovně vzdělávací proces jako já. A o to tady jde, mít v týmu lidi, kteří mají stejný cíl a dokáží spolupracovat.“

Kdo v poslední době odešel ze školy 13. 11. 2017 rezignovala zástupkyně. Týž den nastoupila do pracovní neschopnosti, která trvala do 30. 6. 2018.

K 30. 11. 2017 ukončila pracovní poměr dohodou učitelka prvního stupně.

4. 12. 2017 podala výpověď učitelka druhého stupně, druhý den nastoupila do pracovní neschopnosti.

V březnu 2018 nastoupila do dlouhodobé pracovní neschopnosti další učitelka.

V květnu 2018 podaly výpověď další tři pedagožky.