Jedno místo v našich obcích ve dne a v noci. To je název tématu 9. ročníku fotosoutěže, kterou vyhlásili radní Mšeného-lázní.

Fotograf. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Zapojit se může každý, vypsány jsou kategorie podle věku do 15 nebo nad 15 let. Stačí zaslat dvě fotografie do 30. října na adresu podatelna@msene-lazne.cz.