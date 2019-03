Dokument v režii Andrey Sedláčkové, kterou můžete znát například jako režisérku dokumentu o Václavu Havlovi či velmi úspěšného filmu Fair play, se bude natáčet nejen v Lovosicích, ale také na Ukrajině či v New Yorku. Ve filmu vystupuje především syn Antonína Kratochvíla Michal, který se vydává po stopách své rodiny, přičemž jeho pátrání začíná právě v Lovosicích v Státním oblastním archivu. Film se bude natáčet až do podzimu letošního roku a v únoru roku 2020 by měl mít premiéru.