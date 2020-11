V Lovečkovicích rozvezli anticovid balíčky pro seniory

Pět kusů roušek, jeden respirátor třídy FFP2, gumové jednorázové rukavice a vitamíny C a D. To byl obsah balíčku, který v pátek 13. listopadu rozváželi zaměstnanci obecního úřadu v Lovečkovicích tamním obyvatelům starších 60 let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston