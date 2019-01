Litoměřice - Městská nemocnice Litoměřice má v plánu letos pokračovat v budování centrálních operačních sálů, porodního sálu a v pořizování přístrojů a přístrojového vybavení.

Městská nemocnice v Litoměřicích | Foto: Radim Tuček

Mimo to hodlá otevřít třetí patro dětského pavilonu s rehabilitačně ambulantním úsekem. Letos uskuteční další etapu modernizace stravovacího provozu, který je už dlouhodobým procesem.

„Bohužel na tento projekt se nám z důvodů administrativně byrokratických nepodařilo získat dotace, a to i přesto, že byl velmi dobře připraven a nebyl by problém s jeho schválením. Do procesu nám však zasáhl zákon o vrácení majetku církvím. Část objektu totiž leží na církevních pozemcích, a to je překážka ke splnění podmínky doby udržitelnosti potřebné v žádostech o dotaci. Nezbývá nám nic jiného než modernizaci financovat z vlastních prostředků. Letos přijde na řadu výměna myčky nádobí a rekonstrukce úseku dietních sester," uvedl Radek Lončák, výkonný ředitel Městské nemocnice Litoměřice.