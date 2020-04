V Litoměřicích zbývá otestovat přes pět set lidí

V rámci plošného testování na přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2 se do nedělního večera (26. dubna) nechalo v Litoměřicích otestovat 2 436 lidí. Nejvíce dobrovolníků, přišlo z věkové kategorie od 40 do 59 let. Jejich testování bylo v pondělí 27. dubna dopoledne zastaveno, neboť bylo dosaženo cílového stavu, tedy tisíce odebraných vzorků.

Plošné testování na koronavirus v Litoměřicích | Foto: Deník/Karel Pech