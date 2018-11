V Lhotce si zopakují volby. Část zvolených nesložila ani slib zastupitele

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 120 Kč

Úředníci ve skladech Vedoucí kompletace zakázek. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč, mzda max. 150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: CO BUDETE DĚLAT, • Odpovídat za chod skladu zákaznického materiálu, systematickou přípravu materiálu pro montáž a přípravu příbalového materiálu k balení, • Připravovat podklady pro kompletaci materiálu k montáži a organizovat jeho přípravu, • Zajišťovat evidenci přijatého zákaznického materiálu, • Připravovat a podílet se na průběhu inventur, , CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT, • Min. SŠ vzdělání , • Alespoň základní znalost anglického jazyka, • Základní znalost MS Office, • Technické vzdělání výhodou, , CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT, • Mzdové ohodnocení dle zkušeností, zajímavé kvartální odměny, • Dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu , • Dovolená nad rámec zákona, • Finanční odměny za loajalitu, firemní společenské akce , • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, firemní kurzy anglického jazyka, • Přátelský kolektiv a práci v renomované společnosti ve svém oboru. Pracoviště: 2 jcp a.s. - račice, 411 08 Štětí. Informace: Kristýna Štorková, +420 725 506 050.