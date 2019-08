Po rekonstrukci atria se pacienti dostanou snadněji do něj i na zahradu. Projekt stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb bude stát skoro 3,5 milionu korun a spolufinancují ho Evropská unie s ministerstvem pro místní rozvoj. Hotovo bude v listopadu.

Díky rekonstrukci vznikne také sklad pro půjčovnu zdravotnických pomůcek, mezi nimiž jsou desítky vozíčků, postelí i koncentrátorů kyslíku. „Další součástí projektu je vybudování nájezdu pro přesun pacientů na postelích do zahrady a odvlhčení budovy,“ popsala fundraiserka litoměřického hospice Renata Vášová.

Stavební práce začaly zkraje července. Technika se mohla do země zakousnout i díky poslední úspěšné benefiční akci, kterou byl červnový Běh pro hospic. „Vynesl krásných 567 tisíc korun, které jsou určeny na nájezd pro pacienty,“ připomněla Zuzana Legnerová, která se v zařízení stará o PR a péči o dárce.

Co už mají dělníci za sebou? „Vybourali jsme kámen i zámkovou dlažbu a stávající rampu ze železobetonu se základy dva metry hluboko,“ prozradil mistr stavební výroby Kamil Kokni s tím, že obtížné bylo před pracemi ochránit strom u hospice. Byl z dřívějška částečně zalitý do betonu a postupně uhníval, dělníci ho tak nejspíš zachránili.

Nejnáročnější práce stavaře teprve čekají. „Pryč půjdou světlíky ze dvora a vybourají se tam vstupní dveře. Na obvodu bude nová hydroizolace,“ předestřel Kokni nejbližší plány s tím, že ke konci stavby přijedou oceláři, kteří rekonstrukci završí. Nové nosné sloupy i rampa totiž budou právě z oceli.

Peníze na akci z integrovaného regionálního operačního programu připutovaly hospici s pomocí Místní akční skupiny České středohoří. Žádost hospic podal loni v listopadu. O jejím úspěchu se dozvěděl letos v květnu. Po řádném výběrovém řízení získala zakázku lovosická stavební firma Raeder & Falge.

Personálu i pacientům v současnosti komplikuje práci i pobyt nevyhnutelný ruch stavby, s níž je spojeno i omezení pohybu vně zařízení. „Personál je statečný. Pro pacienty je to náročné, obtížný je hlavně hluk stavebních strojů. Těžko se větrá a nemocní nemohou ven do atria, jak bylo zvykem,“ líčí Legnerová s tím, že do zahrady teď jezdí alespoň pacienti na vozíčku po starém nájezdu přes jídelnu.

Počkali, až bude hotový plynovod

Stavba neomezuje parkování rezidentů z okolí ani jeho průjezdnost, a to i díky tomu, že začala až po předchozí akci v oblasti, kdy se rekonstruoval plynovod ve Svatojiřské ulici.

Význam současné akce pro hospic potvrzuje i to, že poslední jeho velkou investicí byla už před 10 lety rekonstrukce podkroví. „Dnes jsou tyto prostory využívány jako zázemí pro domácí hospic a ambulanci léčby bolesti,“ vysvětluje Legnerová.

V budoucnu by tu ještě rádi opravili recepci a instalovali klimatizaci do pokojů, kde dosud není. Chcete-li na tyto nákladné akce přispět, využijte účet hospice číslo 1002334359/0800.

Přispět do kasičky můžete také v pátek 11. října na dalším dni otevřených dveří nebo jakýmkoli darem, třeba na projekt Daruj den doma na www.prohospic.cz.

Litoměřický Hospic sv. Štěpána je od roku 2001 neziskový poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. Nabízí komplexní paliativní léčbu a péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.



Cílem práce týmu hospice je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v jeho lůžkovém zařízení.



Za tím účelem provozuje také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Od roku 2014 nabízí zařízení domácí hospicovou péči do vzdálenosti do 30 kilometrů od Litoměřic.