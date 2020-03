/FOTO/ Na náměstí v Třebenicích vyrostl Rouškovník. Lidé si berou ústenky zdarma.

V Třebenicích jsou ochranné roušky k mání zdarma. | Foto: Deník / Karel Pech

Roušky nejsou, hlásí lékárny napříč Litoměřickem. Ne všichni si ji však mohou doma vyrobit nebo zajet k někomu, kdo jim roušku ušije. To je i případ pana Jiřího Svobody z Litoměřic. „Jsem invalidní důchodce a žiji sám. Opatřit si roušku byl pro mě problém. Ti, co je vyrábí, mi nabízeli, abych si pro ni přijel, což v mém případě ale není možné. Nakonec jsem oslovil městský úřad, zda by mi roušku nemohl poskytnout, a povedlo se. Roušku mi přivezli přímo domů a zároveň mi další doručila i litoměřická farní charita,“ popsal peripetie se šťastným koncem.