Volné kapacity nabízejí ZŠ Havlíčkova a ZŠ Na Valech. Ve všech sedmi litoměřických základních školách se zápis uskuteční 23. a 24. dubna od 14 do 17 hodin. Termíny zápisu do prvních tříd ZŠ zveřejnilo i město Lovosice. Zde se zápis žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020 koná ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14 do 17 hodin ve všech budovách základních škol v Lovosicích.