V Dělostřeleckých kasárnách v Terezíně našly azyl neziskovky

Terezín - Spolky platí městu jen za energie. Památku na oplátku udržují.

Novotou svítí od léta 2015 Dělostřelecká kasárna. Jedním z komerčních subjektů, který zde našel místo, je Vysoká škola aplikované psychologie. Původně zde měla sídlit i Svobodná základní škola. Hygienické nároky na přirozené osvětlení v základní škole jsou však přísné.

„I takhle velká okna nedostačují,“ ukazuje vedoucí informačního centra města a člen týmu projektu Terezín město změny Jiří Hofman. „I kdyby se budova proděravěla jako ementál a stavaři sem dostali světlovody, nestačilo by to,“ krčí rameny.

Jednou z neziskových organizací, které v Dělostřeleckých kasárnách sídlí, je Centrum studií genocid. Možná jste je zaregistrovali v létě, kdy poprvé v Terezíně uspořádalo kulturně vzdělávací projekt Vlak Lustig. Centrum, které předtím s divadelním vlakem objelo celou střední Evropu, při 6. ročníku akce divadelní vagon přemístilo nastálo do Terezína.

Centrum v objektu neplatí nájem, pouze energie. Stejně jako ostatní neziskové organizace, které tu našly místo: nadační fond Věčná naděje a cyklistický klub Slavoj Terezín. Na to, že nájem neplatí, si na jednom z posledních zastupitelstev stěžovala část terezínské opozice.

„V podmínkách dotace je možnost nekomerčním subjektům nájem odpustit. My jim tím nabízíme cestu jak se realizovat, protože nájem je pro různé spolky neřešitelným problémem,“ říká Hofman s tím, že některá sdružení sídlící v pevnosti se městu revanšují její údržbou.

„My zase do Terezína přivádíme lidi a pomáháme městu s realizací rozvojových projektů,“ upozorňuje na další aspekt vzájemně výhodného partnerství ředitel Centra studií genocid Šimon Krbec. Dodal, že jen na Vlak Lustig přišly stovky lidí.

Cyklistický klub Slavoj Terezín kromě jiných akcí každoročně pořádá mezinárodní juniorský Závod míru. Do města tak přiváží desítky závodníků i s doprovodem, kteří se v Terezíně a okolí na několik dní ubytovávají a stravují. „Další ročník reprezentativní cyklistické akce se bude v příštím roce konat opět v květnu, kdy zároveň v areálu kasáren otevřeme muzeální síň slávy,“ plánuje Svatopluk Henke z CK Slavoj Terezín.

Spolu s obnovou Dělostřeleckých kasáren zájmové sdružení Terezín město změny iniciovalo rekonstrukci Kavalíru 2, Jízdárny, Retranchementu 5 a strážnice Litoměřické brány. S pomocí dotace z Integrovaného operačního programu se sdružení snaží opraveným objektům vdechnout nový život právě i tím, že je poskytuje neziskovým organizacím. Povinné pětileté období udržitelnosti projektu skončí v roce 2020.

Nedaleko Dělostřeleckých kasáren město s pomocí kraje a dotací před pár týdny začalo připravovat rekonstrukci Wieserova domu. Ta by měla být hotová do dvou let. Po jeho obnově by se tam mělo přestěhovat Centrum pro studií genocid. „Ve Wieserově domě bude mít více místa,“ vysvětluje Hofman.

Zda se společně s centrem bude stěhovat i divadelní Vlak Lustig, v tuto chvíli ještě není rozhodnuté. Na rozlehlou zahradu objektu by se ale prý vešel.