Čížkovice – Přestože Lafarge dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci i mimo ni po celý rok, měsíc červen zaujímá zvláštní místo.

Čížkovická cementárna. | Foto: archiv Cement Lafarge

Již tradičně jej totiž Skupina vyhlašuje celosvětovým měsícem bezpečnosti. Tématem letošního června je doprava a bezpečný pohyb na komunikacích. K volbě právě tohoto tématu přispěla alarmující statistika, která říká, že každoročně na silnicích zemře 1, 2 milionu lidí.



Tato problematika se úzce dotýká i Skupiny Lafarge, která denně přepravuje na 20 000 nákladů po celém světě. Z celkového počtu smrtelných nehod ve Skupině činil v roce 2010 podíl smrtelných nehod právě na silnicích anebo v souvislosti s dopravou nelichotivých 80%. Poté, co experti a vyšetřovatelé provedli podrobnou analýzu příčin lze říci, že úmrtí všech 34 lidí se dalo zabránit.



„Cílem měsíce bezpečnosti je zvýšit povědomí o rizicích na silnicích, pracovat na prevenci a do diskuse zapojit co největší množství lidí. Dá se říci, že každý z nás je účastníkem provozu, ať už jako chodec, cyklista anebo řidič. Aktivity k Měsíci bezpečnosti jsou zaměřeny tedy nejen na zaměstnance nebo dospělé, ale i na širokou veřejnost včetně těch nejmladších,“ uvádí Pavel Bartejs, manažer BOZP.



V sobotu 18. června vyvrcholí v areálu cementárny osvětové a výukové aktivity k tématu bezpečnosti na silnicích. Během dne otevřených dveří si návštěvníci na jednotlivých stanovištích budou moci vyzkoušet simulátor nárazu či simulátor převrácení auta.

Divácky atraktivní bude zapojení integrovaného záchranného systému, ať už se jedná o ukázku vyproštění řidiče z havarovaného auta profesionálními hasiči, ukázku práce a vybavení dopravní policie či sanitku záchranné služby s nejmodernějším vybavením.

Během prohlídkové trasy bude k vidění výstava těžké techniky a pro zájemce bude samozřejmě přístupný výměník, který umožňuje pohled na cementárnu a okolí z výšky 90 metrů. Pro dospělé i děti jsou připravené hry a soutěže o atraktivní ceny.

Mezi hlavní ceny pro dospělé patří jízda ve Ferrari nebo poukázka na školu smyku na mosteckém Polygonu. Děti si zasoutěží o DVD přehrávač do auta, počítačové hry či Wii herní příslušenství atd. V tentýž den proběhne i tradiční cyklistický závod pořádaný Lafarge Bike klubem.