Starosta městyse Václav Bešta přiblížil, že budova je postavená v 80. letech minulého století. „Je to stavba relativně mladá. Nicméně když jsme se dostali do podkroví, zjistili jsme, že bude nutné provést kompletní rekonstrukci střechy včetně krytiny. Původně bylo v plánu ji pouze zateplit,“ uvedl starosta.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkTři byty už ve zdravotním středisku jsou. Ten největší v podkroví měl sloužit jako byt lékaře, v prostředním patře se nachází ještě dva menší. „Přesto je budova svým uspořádáním nevýhodná, protože jsou tam příliš velké společné prostory. Nechali jsme je posoudit architektem, který navrhl, že podkrovní byt se rozdělí na dva menší a místo zmíněných společných prostor vzniknou ještě tři garsonky,“ nastínil Bešta. Dohromady tak v objektu bude k dispozici sedm bytů.



Náklady na přestavbu se vyšplhají na zhruba 11,5 milionu korun, 90 procent této sumy radnice získala z dotace Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, avšak jen z původní částky, kdy se ještě nepočítalo s milionem na rekonstrukci střechy. Tu platí městys ze svého rozpočtu.

Dokončení prací je plánováno na podzim. Obavy, že by se volné byty pro sociálně slabší obyvatele nepodařilo obsadit, starosta nemá. Zájem o tuto formu bydlení v městečku je. „Dotace na sociální bydlení je vázaná na dané podmínky pro výběr vhodných nájemníků. Otázkou tak bude posoudit vhodnost dotyčného zájemce,“ připomněl starosta.



Dalších dvanáct bytů k sociálnímu bydlení pro mladé rodiny s dětmi chce radnice vybudovat v objektu někdejšího ředitelství státního statku, který loni koupila. Žádost o dotaci na rekonstrukci nyní na úřadě připravují. „Jak deklarovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, mělo by se jednat o rodiny policistů, hasičů, zdravotníků nebo učitelů. To jsou lidi, které bychom u nás rádi usadili. Pro početnou mladou rodinu je ale kvalitní bydlení často hůře dostupné a ne každý chce hned stavět vlastní dům,“ vysvětlil brozanský starosta.



Přesto se radnice snaží dát zelenou i rozvoji stavebních parcel. V současné době však městys volné pozemky, kde by rodinná zástavba mohla vzniknout, k dispozici nemá. Uvolnit by se měly až s novým územním plánem, který je ve fázi posledních příprav. Jakmile to epidemická situace dovolí, chce ho vedení městyse probrat na veřejném projednání i s obyvateli. Tvorba nové dokumentace však v Brozanech nad Ohří nejde zcela hladce.

„Vzhledem k naší poloze v blízkosti řeky jsou dvě třetiny obce zapsané v záplavovém území a šmahem úřednického pera máme velký problém, protože se tu nedá nic nového budovat. Přitom tady nikdo povodeň nepamatuje. Dokonce ani v roce 2002 při velkých povodních, kdy Ohří tekla voda obráceně, nebyly Brozany nijak zasaženy,“ připomněl Václav Bešta. V rozvoji navíc z druhé strany brání blízkost dálnice.



V novém územním plánu se přesto podařilo vybrat dvě nové lokality, kde by nové rodinné domy mohly v budoucnu stát. Třetí území je jako rezerva, až budou první dvě obsazené. „Po tisíciletí se Brozany budou v podstatě stěhovat na vyvýšeninu ve své západní části. Pozemky nově určené k zástavbě však nepatří do majetku města. Nabídnout je budou muset potencionální developeři. Úřad jen tento rozvoj podpoří právě změnou územního plánu,“ upozornil starosta.