Omámiková měla v jiném působišti problém už dříve. Vedení obce, která školu zřizuje, i samotné zařízení se za pedagožku postavily. Podle nich stojí za peticí předsudky. Učitelka je prý sice „svá“, děti ale nepoškozuje. To spíš kauza školu, navíc nyní před zápisem.

Na posledním jednání zastupitelstva doporučil petici k projednání zastupitel Pavel Carda (Sdružení nezávislých občanů, SNO). „Znám rodiče, jejichž děti učitelčin přístup poškodil. Byli i takoví, kteří dítě radši přeložili do jedné z roudnických škol,“ poznamenal. Podle něj si rodiče stěžují na nekoncepčnost hodin, nepochopitelně špatné známky dětí z hudební výchovy i to, že se do hodin bály, kvůli čemuž se měly dokonce sebepoškozovat.

Starosta Alexander Suchý na zasedání připomněl, že odvolat učitelku není v kompetenci zřizovatele. Od ředitele školy si ale prý vyžádal záznamy z hospitací, a v nich nenašel nedostatky. Doplnil, že rodiče musí cílit s oficiálními stížnostmi na školu.

Ředitel školy Pavel Adámek se k výhradám petentů odmítl vyjádřit. „Petici směřovali k zřizovateli, tedy obci. Té naše školská rada odvolání pedagožky nedoporučila,“ konstatoval a řekl, že oficiální stížnosti neexistují.

Podle Ivety Svobodové, která místním s peticí pomáhala, se lidé v obci bojí stížnosti podat nebo ani nevědí jak na to. „Problémy s učitelkou jsou ale letité,“ tvrdí.

Sama Omámiková petici nečetla, i když o ní ví. „Slyším o tom poprvé,“ komentovala výhrady petentů, které jí redaktor Deníku tlumočil. Vyjadřovat se k nim nechtěla. V Bechlíně učí víc než 10 let. V roce 2002 způsobila rozruch jako odvolaná ředitelka ZŠ v Bezděkově nad Metují. Podle MF Dnes konkurz vyhrála přesto, že se dříve léčila na psychiatrii. List upozornil na její nezvyklé chování i výroky a to, že si po odvolání brala děti jako pomyslné rukojmí proti rozhodnutí zřizovatele.

Omámiková v Bezděkově jako ředitelka vydržela jen pár měsíců. „Mělo to rychlý spád, hned po několika měsících se řada rodičů zajímala o přehlášení dětí, musel jsem konat,“ zavzpomínal starosta obce v Královéhradeckém kraji Miroslav Maroul.

Podle zastupitelky Zdeňky Fillerové Studené (SNO) neměli iniciátoři řešit záležitost peticí, ale ve škole. Připouští, že pedagožka je „svá“, ale ona sama měla ve škole dítě a žádné významné problémy neregistrovala. O kauze z Bezděkova staré 16 let Fillerová Studená ví, ale nepřikládá jí velkou váhu. „Každý někdy šlápne vedle, neznamená to, že je špatný celý život,“ dodala s tím, že si je v aktuální kauze vědoma případu jednoho dítěte, kterého je jí líto. „Mělo se to řešit hned a oficiálně,“ míní. Pod petici se podle ní podepsalo mnoho lidí, kteří se školou nemají nic společného, učitelku neznají a hodnotí ji na základě neobjektivních informací nebo předsudků.