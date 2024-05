Nepříjemně zahustit provoz by mohla rekonstrukce vozovky na dálnici D8 u Lovosic. Ředitelství silnic a dálnic tam avizuje práce v obou směrech mezi 48. a 52. kilometrem. Tedy od sjezdu na Lovosice až k Velemínu. Kdy přesně výměna povrchu začne, zatím není jasné. Hotovo však má být nejpozději v příštím roce.

Mapa ukazuje, jaké práce připravuje ŘSD na dálnicích a silnicích první třídy v Ústeckém kraji.Zdroj: ŘSD

Komplikace v dopravě musí už nějakou dobu strpět řidiči v centru Litoměřic. Tam se u křižovatky ulic Palachova, Rooseveltova, Eliášova a Sovova staví horkovod. Části Rooseveltovy od kulturního domu a Eliášovy po křižovatku s ulicí Boženy Němcové jsou kvůli stavbě zcela uzavřeny, v okolí platí zákaz zastavení. Podle příslušné městské vyhlášky má tato situace trvat do poloviny prázdnin, tedy 31. července.

Relativně živo už je také na silnicích druhých a třetích tříd, kde pracuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS). U obce Písty na silnici II/118 je až do konce srpna hlášena úplná uzavírka kvůli rekonstrukci propustku. Stejná situace panuje na silnici III/00817 mezi Vchynicemi a Bílinkou, kudy kvůli opravě mostku a opěrné zdi řidiči neprojedou do 12. srpna, a na silnici III/2589 mezi Medvědicemi a Milešovem. Tam má SÚS pracovat na mostku přes Pálečský potok až do konce září. A také tady je úplná uzavírka.

Na několika místech se v dalších týdnech a měsících chystají opravy živičných povrchů. To je i případ části silnice II/261 mezi Třebouticemi a Křešicemi. Od začátku května tam dělníci po etapách pokládají nový asfalt, skončit mají v první polovině července. „Doprava je řízena semafory. V rámci prací není uzavřena účelová komunikace na Křemín,“ uvedl křešický úřad na začátku akce. Celkem se tu dočká opravy 2,3 kilometru vozovky.

Při cestách z Litoměřicka do krajského města po levém břehu Labe bude podstatné také dopravní omezení na silnici I/30 za obcí Dolní Zálezly. Ředitelství silnic a dálnic ČR tam připravuje opravu dvou mostů. Práce mají probíhat od června do listopadu letošního roku.

