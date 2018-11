Už máte přezuté auto? Pokud ne, tak si pěkně počkáte, hlásí pneuservisy

Pracovníci ostrahy, strážní strážný oddělení vězeňské stráže VV Litoměřice. Požadované vzdělání: úsv. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 23720 kč, mzda max. 33130 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: požadavky na uchazeče: předpoklady k přijetí uvedené v § 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: bezúhonnost, občan ČR starší 18-ti let, zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost, způsobilý k právním úkonům. Nástup možný ihned po ukončení přijímacího řízení. Po úspěšném absolvování služební zkoušky zařazení do služebního poměru na dobu neurčitou., Nabízíme: platové ohodnocení dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb., mzdové rozpětí je určeno na základě započitatelné praxe, 30 dní dovolené, možnost rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních, příspěvek na rekreaci, stravování a důchodového připojištění., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem, případně telefonicky.. Pracoviště: Vězeňská služba české republiky - vazební věznice litoměřice, Veitova, č.p. 1888, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Jitka Špátová, +420 416 720 155.

Dělníci v oblasti výstavby budov pomocný dělník na stavbách. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce dle zakázek: Litoměřicko, Českolipsko, Kralupy nad Vltavou. Výjimečně v případě havárie práce v noci. Náplň práce: bourací práce, výkopové práce, vyzdívání, práce na střeše, odvoz suti, nakládání materiálu. atd. Zajištěný odvoz z provozovny do místa výkonu práce. Způsob kontaktování zaměstnavatele: osobně na provozovně Po a St od 13.00h. do 14.00h.. Pracoviště: Zdeněk lukeš - pracoviště litoměřicko, Českolipská, č.p. 917, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Iva Lukešová, +420 608 120 439.

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení elektromontér - silnoproud. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: místo výkonu práce: nejčastěji stavby v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Zajištěna doprava i případné ubytování. Nutností je vyučení v oboru elektro, nemusí být silnoproud ani praxe. Pokud nebude požadovaná vyhláška 50/1979 min §5, je možné ji zajistit. Důležitá je snaha se zaučit. Pracovní náplň: opravy a montáže vrchního vedení nízkého napětí, vysokého napětí, velmi vysokého napětí nad 1000V, údržba, opravy a montáž trafostanic, elektro rozvoden a podzemních zařízení ( kabelových vedení ), zapojování rozvaděčů. Pracovní doba březen - říjen od 6.00h. do 14.30h., listopad - únor od 7.00h. do 15.30h. Odjezd z adresy provozovny. Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky od 7.00h. do 17.00h. domluvit osobní schůzku pro potvrzení doporučenky.. Pracoviště: R - built s.r.o., 410 02 Lovosice 2. Informace: Lenka Procházková, +420 737 272 672,416 574 041.