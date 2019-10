Městský útulek v Děčíně, ale i další útulky v kraji, se potýkají s dlužníky. Mezi ně patří například majitelé psů, kteří se rozhodnou svého zvířete zbavit uvázáním venku nebo vyhozením, aby nemuseli platit útulku poplatky za umístění. Někteří si nelámou hlavu s tím, když se jim pes ztratí, a ačkoli majitele pracovníci útulku znají a upozorní je, psa si vyzvednou po dlouhé době nebo dokonce vůbec. Takové chování si dovede představit málokterý milující majitel, kterému by spadl obrovský kámen ze srdce, pokud se mu při ztrátě psího přítele ozval jeho nálezce.

„V případě, že si majitel pro psa přijde po delší době, musíme mu zvíře vydat, i když nezaplatí na místě. Podle zákona nemůžeme zadržovat cizí věc. Zvíře mu vydáme s tím, že magistrát mu pošle fakturu,“ uvedla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

To, že někteří majitelé nemohou zaplatit poplatky na místě, je v některých případech pochopitelné. Například když se vlastník psa nachází delší dobu v zahraničí a čtyřnožce mu hlídá někdo, kdo jeho ztrátu neřeší, částka pak logicky naroste. Nejen v takových případech mají majitelé možnost zaplatit fakturou. Někteří ji ale vůbec neuhradí i přesto, že mají možnost se domluvit na splátkách. Poplatky se pak majitelům účtují do té doby, dokud pes neputuje do náhradní péče.

„Lidé mohou zaplatit v útulku. Pokud tak neučiní, přebírá to město a pošle jim výzvu. Poté dostanou ještě jednu výzvu a pokud nereagují ani na tu, začíná město pohledávku vymáhat,“ vysvětlil mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. V děčínském útulku se už dluhy majitelů psů vyšplhaly ke konci loňského roku na částku 1,6 milionu korun. Dluhy rok od roku rostou, a to i přesto, že se některé podaří vymoci. Například v roce 2013 činily 1,3 milionu korun.

Hříšníky čeká přestupkové řízení

S dlužníky se potýká nejen děčínský útulek. Setkávají se s nimi i zařízení pro opuštěná a zatoulaná zvířata v jiných městech v Ústeckém kraji. „Taky se nám to stává. Preferujeme to, aby šlo zvíře domů. Ale pak to po dlužnících vymáháme v přestupkovém řízení,“ sdělila vedoucí Centra pro zvířata v nouzi při Zoo v Ústí nad Labem Jaroslava Ježková.

Vymáhání pak probíhá stejně jako v Děčíně. Zřizovatelem ústeckého útulku je město. Podobné zkušenosti má i Městský útulek Most – Rudolice. „Není to časté, ale stává se to. Není to pravidlem,“ řekl provozovatel útulku Antonín Šlégr. S některými dlužníky jsou boje ale marné. Především ty majitele psů, kteří své zvíře nenechali opatřit čipem a zbavili se jej vyhozením nebo uvázáním, je někdy takřka nemožné dohledat.