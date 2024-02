Molo, které se utrhlo na konci prosince během třetího stupně povodňové aktivity, zatím dál zůstává v Labi. Spolu s kmenem stromu je zaklíněné u měřiče vodní hladiny pod Tyršovým mostem v Litoměřicích.

Spolek Slavoj, pod který spadá místní jachetní oddíl, k němuž molo patřilo, stále nemá zajištěnou techniku na jeho vytažení. „Zjišťujeme možnosti, jakým způsobem to vytáhnout. Chceme co nejdřív, nechceme to zbytečně odkládat. To molo je ale poměrně dlouhé a těžké, navíc v proudu vody, nebude to jednoduché,“ uvedl Jiří Háček, předseda Slavoje.