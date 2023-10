/FOTO, VIDEO/ Báječný azyl pro neadoptovatelné kočičí tuláky a bezdomovce dobrovolníci plánují zřídit v prastarém statku v Zimoři u Úštěku. O desítky koček pečují díky příspěvkům od lidí, teď potřebují vydatnou finanční injekci na stavební zajištění nemovitosti.

Na statku u Úštěku plánují azyl pro kočky | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Až o osmdesát koček pečuje v domácích depozitech u dobrovolníků a v klubovně na Družbě v Pokraticích Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko (SOZLit). Teď by dobrovolníci kolem zakladatelky spolku Lucie Oravcové chtěli postoupit o stupeň výš. V Zimoři u Úštěku koupili finančně dostupnou nemovitost, velmi starý dům se stodolou a rozlehlým dvorem a zahradou. Tady by chtěli mít do několika let hlavní zázemí útulku.

Přispět na vybudování útulku v Zimoři u Úštěku můžete ZDE

Chtěli by ho spojit s kočičím parkem, kde by v poklidu dožily i neadoptovatelné kočky. „Spoustu z nich jsou takzvaně poloplaší plašánci bez šance na nový domov,“ vysvětluje Lucie. Když přijdou zájemci, schovají se, nenechají se pohladit. A potom zbytečně trčí v útulku, protože je není kam dát. Mnoho koček se k dobrovolníkům dostane z takových míst, kde jsou nežádané, kde je nechtějí. Hrozí jim otrava i zastřelení, ale ani útulek potom pro ně nebývá úplně vysvobozením. „Ta kočka není šťastná. A ten kočičí park by byl takový volný prostor, kde mohou být venku, ale samozřejmě s nějakým zázemím, aby mohly být v teple, měly se kam schovat. Ale mohly si žít svůj kočičí život, a to ne za zdmi útulku,“ líčí svou vizi Lucie.

V domě by chtěli také zřídit charitativní kočičí kavárničku, pořádat tu bazárky, veškerý výdělek by šel na podporu chodu útulku. Ten kromě nekonečných prácehodin „sežere“ stovky tisíc korun ročně především za finančně náročná veterinární ošetření včetně kastrací a za krmivo. Lucie plánuje v Zimoři v budoucnu žít se svým přítelem Mariánem Vargou, který je jedním z dobrovolníků. Zatím dojíždějí každý den a snaží se na zajištění domu pracovat svépomocí.

Ačkoli je Marián velmi zručný, jde to pomalu a jsou především potřeba odborné práce na střeše a na oplocení, aby nebyl barák promočený a aby kočky neutekly. Právě na to rozjeli sbírku na Doniu. Zatím jsou tu kočky ve voliéře, zázemí mají také v docela velké uzavřené stodole. Půjde to ale asi jen, dokud bude teplo, pak se opět na zimu přestěhují do Litoměřic.

Kočky se SOZLitu scházejí z širokého okolí, na Českolipsku a ani třeba na Mladoboleslavsku nebo Neratovicku žádné kočičí útulky nejsou. Lucie vlastně svou dobrovolnickou činností supluje práci obcí, přičemž do toho investuje maximum svého času a financí. Proč to vlastně dělá? „Vztah k zvířatům mám odmalička, kočičky mi padly do oka a asi i já jim,“ vykládá Lucie. „Přišly ke mně na ulici, nenašla jsem majitele, i když jsem vyvěsila letáček a kontaktovala útulek. Zjistila jsem, že o kočky není tak postaráno jako o pejsky. Když se pohybuje pes navolno, okamžitě se to řeší, veze se do útulku, lidé jsou k tomu víc všímaví. Máme zažité, že kočky běhají venku normálně a spoustu lidí to neřeší. Ale opravdu je velká část opuštěných anebo bez domova. A proto jsem jim začala pomáhat,“ dodává Lucie.