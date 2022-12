„Všechny pozemky byly v minulosti v katastru evidovány na neznámého vlastníka. Litoměřický ÚZSVM tak musel nejdříve prověřit jejich minulost a najít skutečné vlastníky. Šlo o poměrně složitý proces, protože současné parcely se skládají z mnoha částí původních pozemků a prověřena musela být každá z nich. Některé z parcel už v minulosti byly majetkem státu, v pozemkových knihách totiž byly vedeny jako veřejný statek, některé přešly na československý stát na základě usnesení o dědictví již v letech 1961 nebo 1968,“ napsal na svých stránkách ÚZSVM. Celková výměra získaných pozemků je 6 430 metrů čtverečních.

Na veřejnost se ale moc informací nedostalo. „Jediný, kdo vám o tom může něco říct, je pan starosta, ale ten má jednání,“ slyšel reportér Deníku několikrát ze sekretariátu starosty Úštěka Ondřeje Elíska. I přes několikadenní snahu se s ním telefonicky spojit se stanovisko radnice získat nepodařilo.

Tajná cyklostezka?

Cyklostezka má vést podél rekreační kolonie, ale nikdo z oslovených o převedení pozemků či stavbě cyklostezky nevěděl. „O žádné cyklotrase nevím, v té oblasti je cesta schůdná teď, když je zamrzlo, nebo v létě, když je vyprahlo. Na jaře a na podzim je cesta totálně rozblácená a rozbitá od toho, jak se po ní jezdí na čtyřkolkách. Občas tam jedou myslivci k bažantnici,“ řekla Dagmar Vajnová, která na vypuštěném rybníku Chmelař s vnučkou venčila psa.

O nové cyklostezce nevěděli ani další lidé. „O nějaké cyklostezce se mluví už deset let, nikdo to nebere vážně,“ mávla rukou jedna z chatařek, která nechtěla prozradit své jméno. „Byl to možná jeden z takových slibů, který tady v minulosti padl, ale o nějaké skutečné realizaci se nikdy v konkrétní podobě nejednalo,“ dodala. Přitom jeden z pozemků sousedí s tím, na kterém má postavenou chatu.

„Cyklostezka tady? Chodíme tady na procházky, měli jsme nedaleko chatu, ale absolutně o ničem nevíme,“ podivil se mladý pár z České Lípy. „Aby to nebyla podobná cyklostezka, jaká už tu jednou byla. Má asi 500 metrů,“ poznamenala sarkasticky Dagmar Vajnová.